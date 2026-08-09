Galerie v Liberci shání od lidí nábytek, muzeum v Semilech zase fotky hospod

Galerie Lázně v Liberci a muzeum v Semilech chtějí do příprav dvou výstav zapojit veřejnost. Galerie shání nábytek a další dekorace z 60. až 80. let minulého století, muzeum má zájem o fotografie, dokumenty a zajímavosti, které se týkají hospod ze Semil a okolí.
Bytové doplňky chce galerie využít pro podzimní výstavu slovensko-vietnamské umělkyně Kvet Nguyen, uvedla galerie na sociálních sítích. Shání například postel s peřiňákem, stoly a židle, ale i třeba malířské válečky, plakáty zpěváků a kapel, rádio nebo kytaru z té doby. Výstava bude koncipovaná jako vizuální čtení kapitol příběhu vietnamské diaspory v Česku, od poválečné migrace v období socialistického internacionalismu přes zlomový moment sametové revoluce až po současnost.
Muzeum v Semilech chce výstavu o historii pohostinství v tomto městě a okolí uspořádat v roce 2028. "Proto se obracíme na všechny majitele fotografií, dokumentů a dalších zajímavostí týkajících se hospůdek a restaurací v Semilech a okolních obcích Chuchelna, Příkrý, Bozkov, Slaná a Benešov u Semil, aby se na nás obrátili, rádi využijeme buď originály, nebo kopie," uvedl ředitel muzea Miroslav Šnaiberk. Výstava bude v prostorách muzea, ve kterých býval hostinec U České koruny. "Zvažuje se také ve spolupráci s některým z malých pivovarů vyrobit i speciální edici muzejního semilského piva," dodal Šnaiberk.