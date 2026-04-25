Galerie v Liberci ukazuje skici a další artefakty z filmu nominovaného na Oscara

Galerie Lázně v Liberci vystavuje skici a další artefakty, které sloužily jeho tvůrcům jako podklad pro vytvoření oceňovaného irského animovaného filmu Vlkochodci. V České republice je tento výběr prezentovaný poprvé, řekl kurátor výstavy David Kubec. Výstava v galerii je tradiční upoutávkou na blížící se mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm, jehož 25. ročník se bude konat v Liberci od 5. do 10. května.
Výstava v galerii odkazuje na letošní téma festivalu, což jsou mýty i legendy. Právě s nimi pracuje irské studio animovaného filmu Cartoon Saloon, které Vlkochodce natočilo. Světově uznávané studio bylo za své filmy v minulosti několikrát nominované na Cenu americké filmové akademie Oscar, tuto nominaci získal i snímek Vlkochodci z roku 2020.
Irské studio podle kurátora definuje evropskou animaci posledních téměř 20 let. "Těší se celosvětové popularitě, zapojují odvážná výtvarná řešení i příběhy a zároveň přirozeně vychází z irské mytologie," řekl Kubec. Studio je podle něj specifické nejen svým výtvarným stylem, ale i tím, že většinu skic a dalších podkladů stále vytváří ručně. "Minimálně k tomu využívají počítačové techniky, což je v dnešní době už vlastně taková vzácnost," dodal kurátor.
Pro výstavu v galerii se podle něj podařilo získat originální artefakty z filmu Vlkochodci. "Vůbec poprvé se tak mohou návštěvníci v České republice důkladněji seznámit s původními návrhy postav a prostředí, fázemi z filmu a jinými unikátními materiály poodhalujícími vznik tohoto oceňovaného celovečerního snímku od dvojice režisérů Tomma Moora a Rosse Stewarta," uvedl Kubec.
Film Vlkochodci vypráví příběh mladé zaučující se lovkyně Robyn, která se vydává se svým otcem do Irska, aby tam společně vymýtili poslední vlčí smečku. Tam se spřátelí se svobodomyslnou dívkou Mebh z místního záhadného kmene, jehož členové se v noci údajně proměňují ve vlky. Robyn jí pomáhá hledat její ztracenou matku, to ji ale vtáhne ještě hlouběji do světa Vlkochodců, kde se může stát tím, co chtěl její otec zabít.
Nejde o jedinou výstavu, která už nyní v Liberci láká na Anifilm. Další je v komunitním centru Paláce Liebieg, kde studio OPAK vytvořilo několik stanovišť, ve kterých mohou návštěvníci zkoumat optické iluze.