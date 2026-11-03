Muzeum v Turnově dnes odmítlo, že by ve svém obchodě prodávalo drahé kameny či minerály nejasného původu. Uvedlo to v souvislosti s odebráním prestižní značky UNESCO pro místní Geopark Českého ráje, který nedokázal přesvědčit Radu globálních geoparků UNESCO, že takové obchody se na jeho území nedějí. O značku UNESCO, kterou má geopark od roku 2015, přijde na konci letošního roku.
Ředitel muzea v Turnově Jan Prostředník uvedl, že prodej kamenů v jejich obchodě souvisí s tradicí broušení a dalším zpracováním drahých kamenů na Turnovsku. Těžba a obchod s nimi jsou podle něj s regionem spojené minimálně od 16. století. "Vedle toho turnovští kamenáři o dvě století později začali ve velké míře nakupovat a zpracovávat drahé kameny z celého světa. Ten 'celý svět' není nadsázka, ale postihuje objektivní realitu, kdy dovezené drahé kameny navíc významně převážily nad minerály lokálními," uvedl Prostředník v prohlášení, které má ČTK k dispozici.
Podle něj tento trend pokračuje dodnes. "Například přes sto let v Rovensku pod Troskami pracuje brusírna diamantů, další brusiči brousí drahé kameny původem z Asie, Afriky nebo Jižní i Severní Ameriky a šperkaři je zasazují do svých šperků. S ohledem na místní tradici byla již před 142 lety založena v Turnově specializovaná škola na výuku broušení drahého kamene a výrobu šperků," uvedl.
Podle něj muzeum nakupuje minerály a horniny jen od obchodníků certifikovaných v České republice stejně jako celá řada dalších subjektů na území geoparku. "Pokud by šlo o nákup hornin a minerálů nejasného původu, tak by na něj měla pamatovat legislativa České republiky a neměla by tudíž tento prodej vůbec umožnit. S minerály „údajně nejasného původu“ pracují tím pádem i všichni brusiči drahých kamenů, šperkaři a zlatníci. A úplně stejně se chová i Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola v Turnově, která je ostatně k tomu účelu zřizovací listinou zřízená," uvedl Prostředník.
Podle něj nabídka jejich obchodu souvisí i s podporou místních řemeslníků. "Turnovské muzeum propaguje a podporuje místní brusiče drahých kamenů a šperkaře, a to jak ve stálé expozici a výstavách, tak pochopitelně prodáváme jejich produkci v našem muzejním obchodě," dodal.
Připomněl, že muzeum ukončilo spolupráci s místním geoparkem už v roce 2019. "A zároveň se dobrovolně vzdalo své pozice zakladatele této instituce a postoupilo ji jinému subjektu. Turnovské muzeum bylo opakovaně ze strany vedení Geoparku UNESCO Český ráj vyzýváno k ukončení prodeje geologického a mineralogického materiálu v muzejním obchodě. Byli jsme postaveni před volbu, zda ukončit prodej hornin a minerálů nebo spolupráci s geoparkem. Po zvážení důvodů pro a proti jsme se rozhodli pro respektování naší tradice a dobrovolně jsme spolupráci ukončili," dodal Prostředník.
Pouhé ukončení spolupráce radě globálních geoparků nestačilo. "Pro ně by bylo ideální, kdybychom donutili muzeum, aby k tomu prodeji nedocházelo," řekla v úterý ČTK v reakci na vyloučení ředitelka Geoparku Český ráj Jana Lebedová.