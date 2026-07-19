Geopark Ralsko obnoví pomník v Olšině, připomínat bude příběh zaniklé obce

Autor: ČTK
  7:49aktualizováno  7:49
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Geopark Ralsko na Českolipsku chystá obnovu pomníku v Olšině. Připomínat bude příběh místní kdysi významné obce s poštou, četnickou stanicí i několika hostinci, která zanikla zhruba před 80 lety kvůli zřízení vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Opravený pomník chce geopark ukázat na konci srpna při akci Proměny, která každoročně připomíná historii zaniklých obcí z tohoto území. ČTK o tom informovala ředitelka Národního geoparku Ralsko Lenka Mrázová.

"Pomník je jedním z posledních hmatatelných dokladů existence Olšiny. Přestože neznáme okolnosti jeho vzniku, ani komu byl původně věnován, představuje připomínku života lidí, kteří tuto krajinu po staletí utvářeli. Jeho obnova je symbolem péče o paměť místa i o kulturní dědictví celého regionu," uvedla Mrázová.

Olšina vznikla pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století při kolonizaci území cisterciáckým opatstvím v Hradišti. Největší překážkou rozvoje obce byl nedostatek pitné vody. Obyvatelé ji po staletí museli dovážet z nedaleké Křídy a právě tento problém byl pravděpodobně hlavním důvodem, proč ještě 18. století žilo v Olšině pouze 11 hospodařících rodin. Teprve vybudování vodovodu v roce 1893 znamenalo zásadní změnu. Díky dostatku vody se rozvinul chov dobytka a v roce 1908 vznikla družstevní mlékárna. Na přelomu 19. a 20. století se Olšina stala přirozeným centrem okolních obcí. Fungovala zde pošta, četnická stanice i několik hostinců. Ve 30. letech minulého století získala obec novou dominantu – kostel sv. Floriána.

Osud obce se změnil po druhé světové válce. Po odsunu převážně německého obyvatelstva bylo území již v roce 1946 začleněno do vznikajícího vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Opuštěné domy se staly cíli vojenských cvičení československé a později sovětské armády. Během několika let obec zanikla. Dnes bývalou vesnici znovu pohlcuje příroda. Místy rostou olše, které jí s největší pravděpodobností daly jméno, a mezi stromy lze stále nalézt pozůstatky cest, sadů či sklepů.

Pomník obnovuje geopark s finanční podporou Libereckého kraje, ale přispět na to může také veřejnost prostřednictvím sbírky Pro krajinu pod Ralskem, která pomáhá zachraňovat historické památky a příběhy krajiny v tomto bývalém vojenském prostoru.

Geopark Ralsko vznikl jako sedmý v Česku před deseti lety. Zahrnuje oblast téměř 300 kilometrů čtverečních v katastru Ralska, Doks a Hamru na Jezeře na Českolipsku. Je zajímavý nejen přírodou, má i bohatou historii, lidé tam žili přes 700 let. Oblast byla kdysi prosperující krajinou s množstvím soběstačných vesniček roztroušených mezi lesy a poli. Ve 20. století ale tento historický ráz kulturní krajiny hrubě narušil pobyt armád, za toto období zmizelo přes 20 vesnic a osad. Teď se Geopark Ralsko snaží vrátit do oblasti život.

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