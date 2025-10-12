Casanova nebyl jen milovník, dokládá básnická sbírka libereckého umělce

Zatímco většina lidí přetřásá především milostný život Giacoma Casanovy, liberecký básník, spisovatel a filmař Miroslav Stuchlý věří, že osudy italského dobrodruha v sobě nesou univerzálnější motivy, které mohou promlouvat i k současnému čtenáři. Svá slova stvrzuje novou básnickou sbírkou „Rudá růže, černá gondola“, která nedávno vyšla v Nakladatelství Bor.

Sbírka básní Rudá růže, černá gondola | foto: Miroslav Stuchlý

„Do rukou se mi dostala kniha, která je výborem z Casanovova literárního díla obsahující úvodní kapitoly z jeho slavných memoárů. Překvapilo mě, jak dobře a s jakým smyslem pro humor jsou napsané,“ líčí Stuchlý důvody, které ho ke komplikované osobnosti přivedly.

Casanovu, který podle něj často bývá zredukován pouze do škatulky velkého milovníka, považuje za jednoho z největších vzdělanců své doby. „Stýkal se s učenci, filozofy a nejmocnějšími vládci Evropy, což je na někoho, kdo se narodil do komediantské rodiny, obdivuhodná kariéra,“ upozorňuje Stuchlý.

Promítání dokumentu

Rodiště slavného Benátčana i Duchcov, kde Casanova zemřel, sice navštívil, ale spíše v souvislosti s přípravou na dokument o Benátkách, který bude 13. října promítat v liberecké knihovně. Sběr dat a pochopení historických souvislostí však považuje Stuchlý za důležité. „Často narazím na detail, který mě přivede k básni,“ tvrdí básník, z jehož nové sbírky vystupuje Casanova jako reálná postava plná bolů i radostí.

Ukázka ze sbírky

Markýza d’Urfé

Není elixír mládí, madame.

Jsou jen vaše peníze.

Ale chcete-li něčemu věřit,

pak věřte třeba na zázraky.

Já budu věřit vašim penězům.

Ilustrace a obálku knihy výtvarně zpracovala doktorandka Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Martina Machová. „Díky citlivé a jemné typografii se jí podařilo dokonale vystihnout podstatu knihy a pozvednout ji na vyšší úroveň,“ míní Stuchlý, který do její práce nijak nezasahoval.

V čem se předchozí sbírka Potkat jelena, kdy Stuchlý putoval za inspirací do Jizerských hor, od té současné liší? Byť obě vznikaly souběžně s tematicky příbuzným filmem více než pět let, Potkat jelena tematizuje krajinu a obsahuje reflexivní poezii. Stávající dílo pak rozvolněnými verši v odlehčenějším tónu zachycuje životní pouť – od zrození ke smrti.

