Nová hala pojme přes 6 tisíc tun materiálu, což by mělo pokrýt potřeby Liberce s rezervou i během velmi kruté zimy.
„Starat se dobře o město mimo jiné znamená ho dostatečně a kvalitně udržovat. A to včetně zimního období. Nová hala je další významnou investicí, která technickým službám umožní zajistit nákup zásob a především uskladnění posypového materiálu s dostatečným předstihem. Díky tomu ho pořídí za mnohem lepší ceny,“ vysvětluje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Rozdíl mezi letní a zimní cenou posypové soli je přes 300 korun za tunu, což při nákupu šesti tisíc tun vychází na úsporu více než 1,8 milionu korun. Nové skladovací prostory materiálu dávají městu také jistotu, že se vyhne situacím, kdy dodavatelé v zimě sůl z jakýchkoliv důvodů nedodají.
„Jsme rádi, že se tato investice povedla v tak krátkém čase zrealizovat. Projektanti pracovali s našimi praktickými náměty a hala je jednou z nejvyšších v Liberci, což umožní vjezd i velkých nákladních aut a celá manipulace s posypovými materiály může proběhnout pod střechou. To je z hlediska uchování jejich potřebných vlastností velmi žádoucí,“ objasňuje hlavní výhodu nových prostor ředitel technických služeb Jan Ullmann.
Ochrana dřevem
Nová hala je 48 metrů dlouhá, téměř 27 metrů široká a 13 metrů vysoká. Je unikátní především v tom, že je obložená sibiřským modřínem, který má díky obsahu pryskyřic nejlepší vlastnosti pro ochranu konstrukce před agresivními vlivy. Při pravidelné údržbě se očekává, že hala městu poslouží více než 50 let. Do budoucna by na její střeše měly přibýt také solární panely.
„Sůl budeme do haly dovážet postupně a úplně plná bude nejpozději na začátku listopadu, abychom měli jistotu, že jsme připraveni na první sníh. Zároveň už budeme mít připravenou i veškerou techniku na zimní práce. Dokud nám ale počasí přeje a drží se vyšší teploty, pokračujeme v běžných letních činnostech. Čistíme ulice, uklízíme listí a děláme další práce, které k tomuto období patří,“ shrnuje Ullmann.