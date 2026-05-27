„Stavba je dokončena, vodní dílo je od dubna v režimu ověřovacího provozu. Po téměř čtyřech letech náročné, ale také odborně zajímavé a podnětné práce se se stavbou loučíme,“ konstatoval generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
Přehrada v Liberci stojí 120 let a šlo o první velkou opravu za celou dobu. Zároveň nebyla do roku 2022 nikdy vypuštěná. „Byla zanesena, změnily se hydrologické podmínky, změnily se předpisy pro bezpečnost a přehrada se jevila jako nevyhovující,“ přiblížil Šebesta. Hráz teď umí bezpečně převést i desetitisíciletou vodu. Do teď stačila jen na stoletou.
„Rekonstrukce spočívala v kompletním zajištění stability přehrady. Cílem bylo, aby vydržela teoretickou velkou povodeň,“ objasnil hlavní stavbyvedoucí Martin Soukop. Inspirací pro rekonstrukci byly události z minulých let, jako třeba v roce 1997, kdy hrozilo protržení přehrady Šance v Beskydech.
„Budování protipovodňových opatření je dlouholetou prioritou ministerstva zemědělství. Význam tohoto díla je zejména protipovodňový, ale taky rekreační,“ popsal vrchní ředitel sekce vodního hospodářství z Ministerstva zemědělství Aleš Kendík. Harcovská přehrada je nejstarší údolní přehradou, která byla na území České republiky postavena.
Každý kámen měl své číslo
Od roku 1958 je přehrada kulturní památkou. Na její rekonstrukci tak dohlížel i Národní památkový ústav (NPÚ). „Každý kámen, který jsme vyjmuli, měl své číslo a pod dohledem památkového ústavu musely jít zpět na své místo,“ řekl Šebesta. Stavbyvedoucí Soukop dodal, že některé kameny ale byly po 120 letech už ve špatném stavu.
„Museli jsme vyrobit nové kameny, které jsou historicky stejně opracované,“ vyzdvihl jako jednu z nejkomplikovanějších částí celé opravy.
„Celkový vzhled přehrady je skoro totožný jako před rekonstrukcí. Někteří místní přijdou a ptají se, co jsme tu čtyři roky dělali, že nic není vidět. Ano, to byl ten cíl,“ dodal Soukop.
Pod hrází vznikla štola
Součástí opravy byla i modernizace provozních a bezpečnostních prvků. Pod hrází vznikla taky podzemní štola. „Vodní dílo bylo vybaveno novými systémy řízení a monitoringu umožňujícími nepřetržité sledování technického stavu hráze, průsaků a tlakových poměrů v jejím podloží,“ vylíčil mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec. Oprava hráze si vyžádala téměř 550 milionů korun.
Do samotné přehrady už se pomalu vrací i voda. Tomu předcházelo odtěžení sedimentu. Počítalo se zhruba s 26 tisíci kubíky materiálu. „Nakonec to bylo 52 tisíc. Tím, že byl sediment odtěžený by měla být zajištěná i lepší kvalita vody,“ slibuje si Soukop. Na koupání si ale lidé budou muset ještě počkat.
„V průběhu prvního roku po napuštění nebude možné z důvodu vývoje jakosti vody využívat nádrž Harcov v plném rozsahu,“ vysvětlil mluvčí Prokopec. Podle něj budou odborníci sledovat také kvalitu vody v Nise pod soutokem s Harcovským potokem.
Schody ze žulových bloků
Na přelomu července a srpna se ale lidem otevře alespoň část nábřeží s pláží, kde najdou upravené hřiště na beach volejbal, dětské hřiště nebo nové pobytové schody.
„Je to zhruba dvě stě ohromných žulových bloků, které se tam nově položily,“ nastínil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Za úpravy okolí přehrady, se kterými město začalo letos v dubnu, zaplatí radnice téměř 80 milionů korun. Podle náměstka primátora pro architekturu Jiřího Janďourka práce pokračují podle harmonogramu. „Na přelomu září a října by se měla kompletně otevřít celá přehrada, včetně promenády k Bílému mlýnu. V létě se lidé dostanou jen na pláž,“ shrnul.