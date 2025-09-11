Rekonstrukce přehrady Harcov finišuje. Před povodněmi ochrání, slibuje Výborný

Matěj Klimša
  19:02aktualizováno  19:02
Rekonstrukce liberecké přehrady Harcov se blíží do finále. Stavbaři by ji měli dokončit ještě letos. „Počítáme s tím, že na jaře s větším přísunem vody, kdy bude tát sníh, by se započalo s napouštěním,“ řekl novinářům ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), který dnes 120 let staré vodní dílo navštívil. Modernizace přehrady vyjde na 481 milionů korun bez daně, má zajistit ochranu Liberce i okolí před povodněmi.
Kontrolní den na rekonstrukci liberecké přehrady (11. září 2021)

Kontrolní den na rekonstrukci liberecké přehrady (11. září 2021) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Vedení Liberce začalo koncem minulého roku s úpravami okolí přehrady Harcov,...
Kontrolní den na rekonstrukci liberecké přehrady (11. září 2021)
Kontrolní den na rekonstrukci liberecké přehrady (11. září 2021)
Kontrolní den na rekonstrukci liberecké přehrady (11. září 2021)
22 fotografií

„V dnešní době čelíme opakovaně zvýšeným srážkám a bleskovým povodním. Rekonstrukce vodního díla Harcov je součástí potřebného budování protipovodňových opatření,“ vysvětlil Výborný.

Vedení Liberce začalo koncem minulého roku s úpravami okolí přehrady Harcov, které navazují na dosavadní práce Povodí Labe (16. prosince 2024).
Kontrolní den na rekonstrukci liberecké přehrady (11. září 2021)
Kontrolní den na rekonstrukci liberecké přehrady (11. září 2021)
Kontrolní den na rekonstrukci liberecké přehrady (11. září 2021)
Vedení Liberce začalo koncem minulého roku s úpravami okolí přehrady Harcov, které navazují na dosavadní práce Povodí Labe (16. prosince 2024).
22 fotografií

Přehrada by měla po rekonstrukci ochránit Liberec před desetitisíciletou vodou. Do teď stačila jen na stoletou. „Musíme sebekriticky přiznat, že od velké povodně v roce 2010 se nám nepodařilo s povodňovými opatřeními příliš pohnout. Že tu máme přehrady, které reagují na povodně, z konce 19. století, je naše velké štěstí,“ poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariána Šebesty se na stavbě muselo změnit mnoho věcí oproti původnímu plánu. „Měli jsme velké problémy třeba při odtěžování. Některé části přehrady byly v horším stavu, takže jsme je museli celé předělat, což je složité, protože jsou památkově chráněné,“ popsal Šebesta.

Začaly úpravy okolí liberecké přehrady, vznikne tu promenáda i nevšední hřiště

Dostupná dobová dokumentace k přehradě navíc nebyla dostatečná. „Je to 120 let stará stavba. Nikdo neví, jak to bylo dělané a bylo to celou dobu pod vodou. Něco jste předpokládali, ale skutečnost byla úplně jiná,“ podotkl hlavní stavbyvedoucí Martin Soukop.

S komplikacemi souvisí i navýšení ceny zhruba o 100 milionů korun oproti původní vysoutěžené částce.

Přehrada je vypuštěná od podzimu roku 2022. Vylepšuje se i zázemí pro návštěvníky. Nebude chybět nová prostorná promenáda s náplavkou, mola na opalování a široká schodiště pro lepší přístup do vody. Na koupání si lidé ale zřejmě ještě počkají. Potrvá totiž i samotné napouštění přehrady.

„Prostředí je tři roky vypuštěné a musí se nejprve vodou nasytit. I kdyby přišla povodeň, tak to nemůžeme zadržet, protože by mohlo dojít k destrukci tělesa hráze kvůli tlaku vody. Než se přehrada ustálí, tak to jsou třeba tři roky, kdy to ještě nebude na koupání,“ připustil Soukop.

Při velkých deštích by se podle něj mohlo napouštět maximálně deset centimetrů hladiny za den. Při nízkém průtoku to může ale trvat i rok.

U přehrady padnou desítky stromů, Liberec za ně vysadí nové

Harcovská přehrada je nejstarší údolní přehradou, která byla postavena na území České republiky. „Pochází z doby, kdy jsme byli ještě součástí habsburské monarchie. Vznikla v reakci na katastrofické povodně z roku 1897 a od té doby neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí,“ přiblížil ministr Výborný.

Aktuální oprava musí respektovat původní podobu hráze, jde totiž o kulturní památku. „Všechny kameny jsou původní a jsou očíslované. Dávají se zpět na původní místo. Je to jako lego pro dospělé,“ nastínil Soukop.

V rámci rekonstrukce do úprav investuje i město Liberec, a to sto milionů korun. „Do okolí přehrady jsme investovali šedesát milionů korun a s podporou kraje dalších čtyřicet milionů do kanalizace, protože dříve do přehrady tekly splaškové vody ze Starého Harcova, což znečišťovalo vodu,“ uzavřel primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Neratovičtí zastupitelé odvolali místostarostku a dva radní kvůli nedůvěře

Neratovičtí zastupitelé odvolali ve středu místostarostku Janu Hanslíkovou (Speciál Neratovice) a radní Marka Duchoslava (MISE) a Tomáše Matějku (MISE)....

11. září 2025  19:06,  aktualizováno  19:06

Husa na provázku chce v nové sezoně hrát o strachu, ale také odvaze a naději

Brněnské divadlo Husa na provázku v sezoně nazvané Neboj, neboj! pohlédne do tváře osobním i kolektivním strachům současnosti. Nabídne pět novinek. Divadelníci...

11. září 2025  18:28,  aktualizováno  18:28

Rekonstrukce přehrady Harcov finišuje. Před povodněmi ochrání, slibuje Výborný

Rekonstrukce liberecké přehrady Harcov se blíží do finále. Stavbaři by ji měli dokončit ještě letos. „Počítáme s tím, že na jaře s větším přísunem vody, kdy bude tát sníh, by se započalo s...

11. září 2025  19:02,  aktualizováno  19:02

Poděbrady mají vítězný návrh na novou obřadní síň, porota vybírala z 41 návrhů

Autorem vítězného návrhu na podobu nové smuteční obřadní síně a pietního prostoru u hřbitova v poděbradské městské části Kluk je architektonická kancelář Karel...

11. září 2025  17:26,  aktualizováno  17:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZŠ Švermova v Liberci získala díky rekonstrukci nové odborné učebny i vybavení

Nové odborné učebny informatiky, robotiky, jazyků nebo pracovních činností získala Základní škola Švermova v Liberci díky rekonstrukci, která přišla město...

11. září 2025  17:13,  aktualizováno  17:13

Český Krumlov otevřel první parkourové hřiště, možná založí klub

Město Český Krumlov zprovoznilo na sídlišti Mír v Lipové ulici své první parkourové hřiště. Je veliké 20 krát 24 metrů. Obsahuje různé prvky na skákání,...

11. září 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Zlínský kraj vyčlenil 700 mil. Kč na výpomoc poskytovatelům sociálních služeb

Zlínský kraj nabídne poskytovatelům sociálních služeb v regionu návratnou finanční výpomoc, díky které překlenou období na začátku roku, kdy ještě nemají...

11. září 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

Desítky zničených náhrobků i uren, vandal řádil na olomouckém hřbitově

Na Ústředním hřbitově v olomoucké části Neředín poničil neznámý pachatel několik desítek hrobů a uren, rozsah škod se teprve zjišťuje. Případ se vyšetřuje od dnešního dopoledne, informovali zástupci...

11. září 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Přecházeli tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokovali silnici kvůli nedokončené D49

Lidé v Martinicích na Kroměřížsku ve čtvrtek odpoledne opět blokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Zopakovali tak první akci z konce srpna. Blokáda...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  18:12

Pravoslavní v Jihlavě vysvětí chrám, který získali od římskokatolické církve

Jihlavská pravoslavná církev získala původně římskokatolický kostel svatého Ducha v Jihlavě. Převod stavby ve Smetanových sadech byl za symbolickou korunu. ČTK...

11. září 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Děti ve středočeských obcích začaly školní rok v buňkách, hasičárně i hospodě

Dvě obce z okolí Prahy musely se začátkem nového školního roku hledat náhradní prostory pro výuku. Kvůli narušené statice školy a sporu se stavební firmou. Zatímco drtivá většina dětí se tak 1. září...

11. září 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Letošní léto bylo z pohledu jihomoravských záchranářů relativně klidné

Letošní léto bylo z pohledu jihomoravských záchranářů relativně klidné. Počet úrazů, které jsou pro období venkovních aktivit očekávané, byl stejně jako loni...

11. září 2025  16:11,  aktualizováno  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.