Svaz vítá i rozhodnutí města odstoupit od darovací smlouvy o převzetí skokanských můstků a dalšího majetku NSC. Město kvůli tomuto převodu čelilo žalobě. Odstoupení od smlouvy podle čtvrtečního vyjádření svazu umožní ukončit soudní řízení.
Na jedné straně sporu je město a na druhé zbývající dva zakládající členové NSC, tedy lyžařský svaz a místní Bucharův spolek, který inicioval před lety záchranu skokanského areálu. NSC by se mělo stát hlavním tréninkovým místem v ČR pro lyžařské sporty. Na počátku sporu byla dohoda NSC s radnicí, že na Harrachov formou darovací smlouvy bezplatně převede můstky a další svůj majetek.
Zástupci lyžařského svazu a Bucharova spolku uspěli u soudu s žádostí o vydání předběžného opatření zakazujícího převod a následně na Harrachov podali i žalobu. Argumentují tím, že o převodu dopředu nevěděli, což radnice odmítá.
Starosta Harrachova Tomáš Vašíček (SNK – Změna pro Harrachov) už dříve převod majetku zdůvodnil tím, že bude jednodušší pro město do areálu investovat a nebude muset řešit omezení v souvislosti s takzvanou veřejnou podporou. Odstoupení města od smlouvy starosta označil za vstřícný krok. „Nechť se předvedou, co umí,“ řekl Vašíček před týdnem.
Svaz považuje za přínosné, že město chce přejít do role takzvaného pasivního člena. „SLČR vítá, že se tímto krokem odblokuje situace v NSC a SLČR bude spoluprací s dalšími zainteresovanými subjekty, jako je Národní sportovní agentura nebo Liberecký kraj, činit všechny potřebné kroky k tomu, aby mohl areál nadále sloužit primárně sportovcům. Jednoznačnou prioritou SLČR přitom zůstává zajištění fungování areálu malých můstků už v nadcházející zimě,“ uvedl lyžařský svaz v tiskové zprávě.
Už dříve Harrachov pozastavil rekonstrukci velkého skokanského můstku K-120 za 70 milionů korun a nebude v ní pokračovat.
„Svaz lyžařů by měl mít v květnu příštího roku konferenci. Do té doby jim dáme čas, ať si sami určí, jakou cestou se chtějí dát a jak najít peníze na závazky za provoz sportovního centra,“ řekl před týdnem starosta Harrachova. Svaz zatím neuvedl, jak s modernizací velkého můstku naloží.
12. dubna 2024