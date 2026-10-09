Hasiči likvidují požár třípodlažního domu v Holanech na Českolipsku. Vyhlásili druhý stupeň poplachu, oheň se snaží uhasit hasiči z osmi jednotek, k dispozici mají cisterny i výškovou techniku. Zastupující krajská mluvčí hasičů Kateřina Štajncová ČTK řekla, že zatím neví o nikom, kdo by byl při požáru zraněný.
Požár domu byl hasičům nahlášen dnes v 9:11. "Provádíme hašení zasažené střechy a patra pod ní, bráníme sousední objekty. Na blízkém rybníku zřizujeme čerpací stanoviště," uvedli hasiči na síti X.