K rozsáhlému požáru dvou bývalých zemědělských budov ve Všelibicích vyjížděli v noci na dnešek hasiči na Liberecku. Velitel zásahu vyhlásil kvůli rozsahu požáru druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, s hašením pomáhaly i jednotky ze sousedního kraje. Úplnou likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu dnes ve 20:17, uvedli hasiči na síti X. Při požáru nebyl nikdo zraněn, škodu zatím hasiči nevyčíslili. Příčiny požáru jsou v šetření.
Požár dvou bývalých zemědělských objektů ve Všelibicích - místní části Březová, byl na operační středisko hasičů nahlášen v úterý kolem 21:30. "Když na místo přijela první hasičská jednotka, požár dvou skladovacích hal byl již v plném rozsahu, uvnitř se nikdo nenacházel," uvedla krajská mluvčí hasičů Jaroslava Benešová. O půl hodiny později zvýšil velitel zásahu stupeň poplachu na druhý a povolal další jednotky. K ohni se jich sjelo dohromady 16.
Na lokalizaci požáru nasadili hasiči šest vodních proudů. Hasili také z automobilových žebříků. "Vodu jednotky čerpaly ve Všelibicích na koupališti a z místního hydrantu, aby bylo zabezpečeno dostatečné zásobování požářiště hasební látkou," uvedla mluvčí hasičů. Pod kontrolu dostali hasiči oheň krátce před úterní půlnocí. Dnes kolem 02:00 byl stupeň požárního poplachu snížen na první, hasiči ale dál dohašovali.