V libereckém nákupním centru hořelo, čtyři lidi vezla záchranka do nemocnice

Příčinou požáru byla zřejmě závada na elektrozařízení, kouř spustil automatický protipožární systém, který zahájil hašení ještě před příjezdem hasičů.
Požár v nákupním centru byl na operační středisko ohlášen krátce po 09:30, na místo vyjelo pět jednotek. „Když dorazily na místo, byl požár uhašený, prostor byl ale silně zakouřený,“ řekla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Čtyři lidé museli do nemocnice
Hasiči prostor s použitím přetlakové ventilace odvětrali a termokamerami prodejnu zkontrolovali. „Pomáhali také s vynášením zboží z prodejny a nasadili jsme i speciální vysavač, abychom odsáli hasební vodu,“ dodala Benešová. Celý zásah trval zhruba hodinu.
Podle mluvčího krajské záchranné služby Michaela Georgieva zdravotníci na místě ošetřili pět lidí, kteří se nadýchali kouře. „Čtyři z nich jsme převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ dodal.