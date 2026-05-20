Hasiči v Liberci ráno likvidovali požár budovy, asi šlo o bývalou klubovnu

Hasiči dnes ráno v Liberci - Nových Pavlovicích likvidovali požár přízemní budovy, pravděpodobně bývalé klubovny sportovního oddílu. Plameny byla zasažena velká část objektu, uvnitř kterého nikdo nebyl. Při zásahu se nikdo nezranil, uvedli hasiči na síti X. Příčinu ani výši škody zatím hasiči neznají.
Požár byl hasičům nahlášen v 06:20, požár likvidovaly tři jednotky. "Na lokalizaci a likvidaci požáru jsme nasadili dva proudy C, pomocí nichž jsme dostali plameny velmi rychle pod kontrolu. Už 15 minut od nahlášení mimořádné události na tísňovou linku jsme požár lokalizovali," uvedli hasiči. Požár zcela uhasili v 07:35.