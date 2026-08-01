Hasiči v Liberci vyjížděli v noci k požáru rodinného domu, škoda je 1,5 mil.Kč

Hasiči v Liberci vyjížděli v noci na dnešek k požáru rodinného domu. Zraněn nikdo nebyl, způsobenou škodu odhadli hasiči na 1,5 milionu korun. Příčinu požáru zatím neznají, vyšetřují ji, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Radek Hon.
Požár střechy rodinného domu v liberecké čtvrti Františkov byl na operační středisko nahlášen v pátek krátce před 23:00. "Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči nasadili tři vodní proudy." doplnil mluvčí. Hasiči museli střechu rozebrat, vyhledat a dohasit skrytá ohniska. "Požár zlikvidovali 20 minut po půlnoci," dodal Hon.