Hasiči v Libereckém kraji měli při bouřce skoro 100 výjezdů k popadaným stromům

Hasiči v Libereckém kraji měli při noční bouřce skoro 100 výjezdů k popadaným stromům. Silný vítr a popadané stromy či větve přerušily v noci i dodávky elektřiny. Mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová ČTK řekla, že bez proudu bylo v noci v kraji až 7000 domácností, dnes ke 12:00 zůstávalo bez elektřiny zhruba 4000 odběratelů. Poškozený je také například obecní hřbitov ve Stráži nad Nisou u Liberce.
"Nejhorší to bylo mezi 2:00 a 3:00," uvedla mluvčí firmy ČEZ. Energetici v tu dobu evidovali 11 poruch na vedení vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí v části Liberce, Podještědí, ve Frýdlantském výběžku či na Jablonecku v Tanvaldu a okolí. "Na odstranění poruch pracujeme, předpokládáme, že se to v průběhu dnešního dne podaří," dodala Holingerová.
Bouřka vytvořila v noci pomyslně světelnou show, jak ukazuje záznam z městské kamery v Hejnicích na Liberecku. Hasiči v noci i dopoledne odstraňovali spadlé stromy ze silnic i železničních tratí. Bouřky se obešly bez zranění. "Kolem druhé hodiny ranní hasiči v Liberci vyjížděli poskytnout technickou pomoc do Vratislavic nad Nisou. Pro osobu odkázanou na oxygenoterapii zabezpečili náhradní zařízení – elektrocentrálu. Dále například v Rýnovicích v Jablonci nad Nisou kolem půl třetí ráno jablonečtí profesionální hasiči zabezpečili a zaplachtovali střechu, kterou bouřka poškodila a částečně odkryla," uvedla na webu krajská mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Silný vítr polámal i několik stromů a větví na hřbitově ve Stráži nad Nisou. "Silný vítr také vyvrátil některé náhrobky, další hroby byly poškozeny pádem stromů nebo větví. Pohyb po hřbitově proto v současné chvíli není zcela bezpečný a žádáme návštěvníky o maximální opatrnost," uvedla obec na svém webu.
Popadané stromy v noci zastavily provoz na šesti železničních tratích v Libereckém kraji, k 08:00 byl ale provoz na všech už bez omezení.
Podle údajů od meteorologů v noci v kraji napršelo místy skoro 20 milimetrů. Déšť doprovázel i silný nárazový vítr. "V nižších polohách se maximální nárazy pohybovaly pod 20 m/s, ovšem v Liberci byl naměřen výjimečně i náraz kolem 25 m/s (kolem 90 km/h). V exponovaných a horských polohách se vyskytovaly nárazy většinou nad 20 m/s, nejvíce na Sněžce, a to téměř 44 m/s, tedy kolem 156 km/h," uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav na síti X.