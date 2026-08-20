Hasiči v Libereckém kraji měli při bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům

Hasiči v Libereckém kraji měli při noční bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům. Nejvíce práce měli na Liberecku, kde měli přes 30 zásahů. Hasiči odstraňovali stromy ze silnic i železničních tratí. ČTK to dnes řekla krajská zastupující mluvčí hasičů Monika Tóthová.
"Byl tam i jeden požadavek na použití elektrocentrály," dodala. Bouřky se obešly bez zranění, poškozený nebyl podle mluvčí hasičů po pádu stromu ani žádný dům.
Popadané stromy v noci zastavily provoz na šesti železničních tratí v Libereckém kraji, k 8:00 byl ale provoz na všech už bez omezení.
Podle údajů od meteorologů v noci v kraji napršelo místy skoro 20 milimetrů. Déšť doprovázel i silný nárazový vítr. "V nižších polohách se maximální nárazy pohybovaly pod 20 m/s, ovšem v Liberci byl naměřen výjimečně i náraz kolem 25 m/s (kolem 90 km/h). V exponovaných a horských polohách se vyskytovaly nárazy většinou nad 20 m/s, nejvíce na Sněžce a to téměř 44 m/s, tedy kolem 156 km/h," uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav na síti X.