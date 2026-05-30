Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli k požárům lesů na Jablonecku a Českolipsku

Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli dnes odpoledne ke dvěma požárům lesa - na Jablonecku a Českolipsku. Přestože byly na opačných koncích kraje, ohlášeny byly v rozmezí pouhých několika minut, řekla dnes ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová. V obou případech se hasičům podařilo oheň zdolat, nikdo se nezranil, příčiny a škody hasiči podle mluvčí zjišťují.
"K prvnímu požáru jsme vyjížděli do Tanvaldu na Špičák, kde jsme likvidovali plamenné hoření o rozsahu cca pět krát 20 metrů. Nasadili jsme tři proudy, zásah hasičům komplikoval vítr, i tak ale plameny rychle dostali pod kontrolu a během 45 minut od nahlášení je zcela zlikvidovali," sdělila mluvčí hasičů.
K druhému požáru vyjížděli dnes odpoledne hasiči na Českolipsku, oheň tam zasáhl výrazně větší plochu u obce Holany v oblasti Oslovic. "Zasáhl zhruba 40 krát 30 metrů, hasili jsme pomocí čtyř proudů," uvedla Benešová. Čtyřem jednotkám se podle ní požár podařilo zlikvidovat za zhruba půldruhé hodiny.