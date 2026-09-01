„Vzhledem k tomu, že cisterna je naplněna vysoce hořlavou látkou, probíhá nyní z důvodu zajištění bezpečnosti evakuace firmy Agba, která se nachází v bezprostřední blízkosti místa havárie,“ uvedla krátce po havárii cisterny policie.
Nehoda se stala v úterý kolem půl druhé odpoledne na rovném úseku silnice I/10. Cisterna se převrátila na bok a unikaly z ní provozní kapaliny. Okolnosti havárie policie vyšetřuje, na místě zasahují i hasiči, vyslali tři jednotky z Turnova a Liberce.
„Zajistili místo dopravní nehody a provedli protipožární opatření, pomocí spektrometru zjistili, že cisterna převážela zřejmě bionaftu, přičemž došlo jen k drobnému úniku kapaliny. Zabezpečili jej sorbentem,“ doplnili hasiči.
Úplná uzavírka silnice potrvá několik hodin. „Tedy do doby, než bude obsah cisterny přečerpán a následně i cisterna odstraněna z komunikace včetně nezbytného úklidu vozovky,“ poznamenali policisté.
Cisterna se převrátila u továrny Agba.
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