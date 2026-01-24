Nový dům nabídne dvanáct dostupných bytů. Město chystá čtyři další

Autor: eli
  8:12aktualizováno  11:38
Město Hejnice získalo dotaci na výstavbu dvanácti bytů v novém bytovém domě uprostřed města. Další čtyři byty jsou přihlášené do programu Dostupného nájemního bydlení.

Město Hejnice získalo dotaci na výstavbu dvanácti bytů v novém bytovém domě uprostřed města. | foto: Město Hejnice

„Čeká se ještě na vydání rozhodnutí o dotaci této části, jsou tam jiné podmínky, mimo jiné povinný úvěr na výstavbu,“ upřesnil starosta Jaroslav Demčák na svém Facebooku.

Získaná dotace je ve výši téměř 41 milionů korun a město do stavby investuje přes sedm milionů. Celková cena by se měla vyšplhat na zhruba 71 milionů korun.

Zahrnuje stavbu, inženýrské sítě, fotovoltaickou elektrárnu, komunikace a další položky. „Uvedená cena je projekční a skutečná cena vzejde až z veřejného výběrového řízení na zhotovitele, které budeme připravovat a realizovat. Pak teprve bude jasná cena za tento objekt,“ upozornil Demčák.

Do budoucna možná přibudou další dva domy

„Je to první krok k dalšímu zajištění potřebného bydlení pro zdejší obyvatele, kteří si nemohou dovolit vlastní bydlení jak v rodinném domě, tak v komerčních nájemních bytech,“ vysvětlil.

Podle Demčáka si chce město projekt nejdřív vyzkoušet a pak se rozhodnout, jestli postaví další dva domy po dvaceti bytech.

„Chceme zjistit, zda zvolit třeba u jednoho formu následného prodeje bytů či družstevního vlastnictví. Hejnice mají v tuto chvíli zhruba stovku nevyřízených žádostí o městské bydlení, a to jak o přidělení bytu, tak o výměnu za větší,“ uzavřel.









