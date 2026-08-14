Hejnice na Liberecku chtějí na podzim zahájit výstavbu 16 obecních bytů

Hejnice na Liberecku chtějí na podzim zahájit výstavbu domu s 16 obecními byty. Radnice nyní vybírá zhotovitele, v soutěži dostala čtyři nabídky. ČTK to dnes řekl starosta Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice). Pokud nenastanou komplikace při hodnocení, starosta předpokládá, že vítěznou firmu by mohli vybrat na konci srpna. Náklady na výstavbu radnice odhaduje téměř na 74 milionů korun, více než polovinu by měla pokrýt evropská dotace.
Bytový dům vyroste na pozemku města v blízkosti centra. "Výstavba potrvá 22 měsíců," uvedl starosta. Delší dobu výstavby podle něj zvolili i s ohledem na místní klimatické podmínky - Hejnice leží na severním úpatí Jizerských hor. "Nechtěli jsme, aby stavba končila v zimě, proto je plánovaná do června 2028," dodal Demčák.
Třítisícové Hejnice vlastní 365 nájemních bytů, přesto podle starosty potřebují další, aby lidé neodcházeli jinam. Nabídku bydlení navíc vnímá Demčák jako šanci, jak do města přilákat třeba lékaře, učitele, policisty, ale i různé služby.
Na 12 z 16 nájemních bytů v novém domě získaly Hejnice bezmála 41milionovou dotaci z regionálního operačního programu IROP a pro zbývající čtyři byty radnice zvažuje, zda na ně využije dotaci z programu Dostupného nájemního bydlení. Kvůli rozdílným podmínkám v obou dotačních programech si musí podle Demčáka ověřit, zda se jim její čerpání vyplatí.