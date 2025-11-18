Hejtman Půta bude kandidovat do Senátu. Když vyhraje, odejde z vedení kraje

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta oznámil, že v roce 2026 bude kandidovat do Senátu. Rozhodl o tom sněm hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Pokud uspěje, vzdá se postu hejtmana.
Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Naše hnutí Starostové pro Liberecký kraj mě dnes na sněmu v Českém Dubu zvolilo za svého kandidáta pro senátní volby v obvodu Česká Lípa,“ napsal Půta na Facebooku.

„Na podzim 2026 tak budu kandidovat na senátora za Českolipsko. Pokud získám od voličů důvěru a budu zvolen, vzdám se postu hejtmana,“ dodal Půta.

Martin Půta je od listopadu 2012 hejtmanem Libereckého kraje. V letech 2002 až 2012 byl starostou Hrádku nad Nisou, od března 2014 do prosince 2015 pak předsedou hnutí Starostů a nezávislých, rezignoval kvůli obvinění z korupce.

V říjnu 2017 byl zvolen poslancem, mandátu se vzdal. V únoru 2025 ho soud nepravomocně uznal vinným v korupční kauze a uložil mu roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomoci veřejné osoby.

V říjnu letošního roku policie obvinila Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl loni dostat nabídku úplatku, ale neohlásil to. Hrozí mu tři roky vězení.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta oznámil, že v roce 2026 bude kandidovat do Senátu. Rozhodl o tom sněm hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Pokud uspěje, vzdá se postu hejtmana.

Pavel nadĂˇle chce, aby BabiĹˇ veĹ™ejnÄ› Ĺ™ekl, jak vyĹ™eĹˇĂ­ stĹ™et zĂˇjmĹŻ po jmenovĂˇnĂ­

ZmizelĂ© nĂˇhrobky na ĹľidovskĂ©m hĹ™bitovÄ› v M. HradiĹˇti pĹ™ipomĂ­nĂˇ symbolickĂ˝ pomnĂ­k

ZmizelĂ© nĂˇhrobky na ĹľidovskĂ©m hĹ™bitovÄ› v M. HradiĹˇti pĹ™ipomĂ­nĂˇ symbolickĂ˝ pomnĂ­k

Galerie v LiebiegovÄ› palĂˇci v Liberci se promÄ›nila ve vĂˇnoÄŤnĂ­ pokoje

