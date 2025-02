Půta rezignovat nehodlá. Spolu chce do čela kraje člověka nezatíženého minulostí

Zastupitelský klub SLK za Půtou stojí a nechce, aby odstoupil, případnému hlasování o jeho odvolání ale nebude bránit.

Zástupci uskupení Spolu však nejsou spokojeni s tím, jak se SLK k odsouzení hejtmana postavili, a na úterý 11. února proto chtějí svolat mimořádné jednání koalice.

SLK by mělo na post hejtmana, pokud by Půta neprošel v tajném hlasování, navrhnout člověka, který za sebou nepotáhne minulost. Po jednání klubu Spolu to dnes dopoledne novinářům řekl lídr uskupení Edvard Kožušník.

Půtu mezitím podpořil Vít Rakušan, předseda STAN a ministr vnitra. Novinářům dnes řekl, že ho nevyzve k rezignaci.

„Já jsem s Martinem Půtou mluvil a já ho k ničemu vyzývat nebudu. Počkám, jak se rozhodne sám,“ řekl Rakušan. „Určitě ho nebudu vyzývat, aby opouštěl nějakou funkci a nechám to na něm, to říkám dopředu, to je můj osobní názor. Jiný názor mohou mít členové předsednictva, se kterými se o tom budu dnes bavit,“ řekl Rakušan.

Zdůraznil, že v hlavní části stíhání týkající se údajného úplatku ve výši 800 tisíc korun souvisejícího s rekonstrukcí libereckého kostela byl Půta soudem obžaloby zproštěn.

Podmínka a peněžitý trest

Krajský soud v Liberci ve středu nepravomocně uznal v korupční kauze Půtu částečně vinným, uložil mu roční podmíněný trest s dvouletou zkušební lhůtou a peněžitý trest 50 tisíc korun.

Opoziční ANO a SPD vyzvaly v reakci na rozhodnutí soudu Půtu k rezignaci. „Výzvy opozice jsem zaregistroval, nejsem v tuhle chvíli připraven rezignovat na funkci hejtmana, ale budu plně respektovat rozhodnutí zastupitelů. Předpokládáme, že opozice bude buď chtít svolat mimořádné jednání zastupitelstva, nebo bude chtít na řádném jednání, které je 25. února, ten bod zařadit do programu. My v obou případech aktivně podpoříme, aby se ten bod projednával, a já budu respektovat rozhodnutí zastupitelů,“ doplnil Půta.

V čele Libereckého kraje stojí od loňského podzimu koalice vítězných Starostů a Spolu, která má většinu 25 mandátů ze 45 v zastupitelstvu. Podle předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéty Červinkové se dnes ráno sešli se zastupiteli Spolu, kde informovali, že za hejtmanem stojí.

„Zároveň jsme sdělili, že o pokračování koalice ve stávajícím formátu stojíme, funguje dobře a rádi bychom, aby pokračovala,“ dodala Červinková.

Mimořádné zastupitelstvo

Starostové v čele s Půtou v Libereckém kraji loni na podzim volby počtvrté v řadě vyhráli, když jim hlas dalo 34,75 procenta voličů a získali 20 mandátů. Druhé skončilo ANO a má 18 zastupitelů. Třetí je koalice Spolu, která získala pět mandátů, a dva zastupitele má koalice SPD a Trikolora. K případnému svolání mimořádného zastupitelstva stačí opozici 15 hlasů, na jeho svolání má pak hejtman 21 dnů.

V korupční kauze spojené se dvěma projekty společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci se Půty se týkala menší část. Soud ho uznal částečně vinným, odsouzen byl za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého.

V hlavní části kauzy související s rekonstrukcí libereckého kostela z evropských peněz soud považuje za neprokázané, že by Půtu upláceli pracovníci Metrostavu 800 tisíci korunami. Soud shledal vinu u všech dalších obžalovaných - osmi lidí a pěti firem včetně Metrostavu. Potrestal je od podmínek po sedm let vězení, vězením potrestal pět obžalovaných.