Historie na hradě Valdštejn

V sobotu i v neděli je pobaví šermířská představení, historické tance či dobová hudba v kapli.
Program začíná po oba dny v 11 hodin a potrvá až do 16 hodin.
Vstupné na historické slavnosti je v rámci prohlídky hradu.
Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...
Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...
Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...
Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...
Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.
Pohodlné posezení s vyhlídkou si nyní užívají návštěvníci žďárského poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Kolem památky UNESCO město nechalo rozmístit nové, moderní lavičky, k...
S neobvyklým záměrem na čistý veřejný prostor přišla mostecká radnice. Pro místní kuřáky nechala vyrobit mobilní kapesní popelníky, k dostání jsou v městském informačním centru.
Víkend plný historie napříč staletími zažijí o víkendu návštěvníci hradu Valdštejn.
Myslíte si, že už je uzavírek a omezení v Brně dost? Mýlíte se. Od soboty se musí řidiči připravit na to, že po rušné ulici Úvoz se pojede jen ve směru od Mendlova náměstí. Důvodem je zúžení průjezdu...
Povodně v roce 2002 byly nejhorší, jaké se prohnaly střední Evropou. V Česku jim podlehlo 17 lidí, materiální škody překročily 73 miliard korun. Ani tváří v tvář tíživé situaci však Češi neztráceli...
Městská policie pokračuje v postupné modernizaci rádiové sítě v Klášterci nad Ohří, kterou započala už v minulém roce. Nákupem nových vysílaček, externích mikrofonů a multifunkčního nabíječe zlepšila...
Máte dojem, že kam se u nás vrtnete, tam narazíte na člověka jiného jazyka a barvy pleti? Pocit, že nás pohlcují nejrůznější menšiny ze všech kontinentů, ale může značně mýlit. Cizinci totiž...
V Králíkách na Orlickoústecku dnes začíná dvoudenní vojensko-historická akce Cihelna. Diváci letos uvidí dvě bojové ukázky. První bude zimní válka, kdy...
Rubbish Taxi aneb vůz na odvoz odpadu v Praze 1 na Starém Městě v Michalské ulici.
Instalace optických kabelů na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v ulici Brigádníků.
Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...
Při nehodě nákladního auta a dodávky v katastru obce Hořešovičky na Kladensku ve čtvrtek večer zemřel řidič dodávky. Řidič nákladního vozidla neutrpěl žádná zranění. Silnice I/7 je nyní kvůli zásahu...