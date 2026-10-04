Hlavní cenu festivalu Sportfilm Liberec má film o tragédii na stadionu Heysel

Hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu Sportfilm v Liberci získalo drama Heysel 85 belgicko-nizozemsko-německé režisérky Teodory Any Mihaiové. Film se vrací k tragédii na stadionu Heysel v Bruselu v roce 1985, při níž před finále evropského fotbalového poháru mezi Liverpoolem a Juventusem Turín zemřelo 39 lidí. ČTK o tom informovali pořadatelé festivalu.
Výsledky 29. ročníku festivalu organizátoři vyhlásili v sobotu večer v Liberci. Letos se přihlásilo 490 filmů z 94 zemí, z nichž porota vybírala oceněné snímky v šesti soutěžních kategoriích. "Letošní ročník znovu ukázal, že nejlepší sportovní filmy nejsou jen o výsledcích, medailích a vítězstvích. Jsou především o lidech, jejich rozhodnutích, odvaze, selháních a schopnosti překonávat životní překážky," řekla ředitelka Sportfilmu Renata Balašová. Podle ní Heysel 85 otevřel téma, které přesahuje samotný fotbal.
Režisérka vítězného snímku uvedla, že se nejedná o klasický fotbalový film. "Je to především příběh o odpovědnosti, selhání institucí a o lidské ceně mlčení," řekla. Film podle ní připomíná 39 lidí, kteří při tragédii přišli o život, a všechny, jejichž život událost změnila.
V kategorii Olympijské ideje zvítězil polský dokument Noji. Přerušený běh o běžci a olympionikovi Józefu Nojim, který se během druhé světové války zapojil do odboje. Nejlepším dokumentem byl mexický film Hlasy z propasti o skokanech z útesů La Quebrada v Acapulcu. Cenu v kategorii Sportovní osobnosti získala česká série Big Pete, v níž bývalý fotbalový brankář Petr Čech zpovídá výrazné osobnosti světového fotbalu.
V kategorii Hrané filmy a seriály uspěl francouzsko-belgický snímek Držíš mě nad vodou, inspirovaný skutečným příběhem Philippa Croizona, který po ztrátě všech čtyř končetin přeplaval Lamanšský průliv. V kategorii Česká scéna zvítězili Neporazitelní režiséra Dana Pánka, drama inspirované českým para hokejem. Cenu v kategorii Společnost a vzdělávání získal španělský krátký hraný film Ptáci o mladém sportovci, jehož život ovlivňuje domácí násilí.
Porota udělila také tři čestná uznání. Získaly je česká dokumentární série Bohyně Slavie, ugandský film Slum Bomber inspirovaný životem boxerky Julie Aloyo a dokument Touha po slávě o americkém basketbalistovi Nigelu Hayes-Davisovi. Speciální cenu Paprsek odvahy a naděje Věry Čáslavské získal mexický projekt Casa Hogar, který od roku 1986 pečuje o osiřelé a znevýhodněné děti.
Na festivalu měl být osobně uveden také dokument Alberto Tomba: Cesta vítěze, který získal Cenu ředitelky festivalu. Samotný Tomba se ale podle organizátorů festivalu nezúčastnil.
Festival se konal od 30. září v Praze, Liberci, ve Vratislavicích nad Nisou a v Jablonci nad Nisou a končí dnes. Nabídl desítky projekcí, besed, výstav a dalších akcí. Oceněné snímky postupují do světového finále FICTS World Challenge v Miláně. Festival bude pokračovat také prostřednictvím 17 jednodenních festivalových ozvěn po České republice a nově i v polské Varšavě.