Hlavním tématem letošního Anifilmu v Liberci jsou mýty a legendy

Mýty a legendy budou hlavním tématem 25. ročníku mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm, který se bude konat od 5. do 10. května v Liberci. Novým centrem dění bude neorokoková kavárna Pošta na náměstí u radnice, v předchozích ročnících to byl zámek patřící městu. Ředitel festivalu Tomáš Rychecký změnu zdůvodnil tím, že kvůli začínající rekonstrukci mohou v zámku letos využít jen jedno křídlo.
"Do kavárny Pošta jsme přesunuli primárně akreditační centrum, protože je to i blíž ke krajské knihovně a dalším festivalovým lokacím. Takže využíváme ji jako první místo, kam by všichni návštěvníci měli přijít a vyzvednout si svoji akreditační kartičku, seznámit se s programem, vyzvednout si vstupenky a případně si zakoupit nějaký merch v našem festivalovém shopu," řekl ČTK Rychecký.
Stejně jako v předchozích letech i tentokrát bude Anifilm lákat na to nejlepší ze současné světové a české animované tvorby. Za šest dnů na něm uvedou přes 500 filmů a jeho součástí jsou i výstavy, přednášky, workshopy a pro zájemce bude k vyzkoušení třeba i dabingové studio České televize. Program bude mít festival na 14 místech po městě, kromě Pošty nově přibylo kulturně kreativní centrum Linserka a po rekonstrukci se navrátilo kulturní centrum Lidové sady.
V nesoutěžní části budou mít hlavní roli animované filmy, jejichž tvůrci se nechali inspirovat nejrůznějšími mýty a legendami z celého světa. Na festivalu tak promítnou filmy odkazující na řeckou, slovanskou, arabskou či irskou mytologii, chybět nebudou ani legendy Inuitů či severoamerických indiánů. Na hlavní téma festivalu odkazuje i jeho letošní znělka a výtvarná podoba, kterou navrhla výtvarnice Michaela Hoffová. Za ústřední motiv zvolila symbol hory. "Protože většina hor je spojena s nějakými příběhy, pohádkami a ona tak chtěla navodit naše ústřední téma letošního ročníku," dodal Rychecký.
V soutěžní části festivalu diváci uvidí 236 filmů a dalších animačních projektů. Ve vypsaných mezinárodních i národních kategoriích budou soutěžit vybraní tvůrci celovečerních i krátkých filmů, počítačových her, videoklipů, animací a VR filmů. Známý je již držitel ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu. Tuto cenu letos převezme významný český animátor Jan Klos, který se podílel i na seriálech pro děti Pojďte pane, budeme si hrát, Broučci nebo Jája a Pája.
V Liberci se šestidenní festival po přestěhování z Třeboně bude konat druhý květnový týden posedmé. Jeho návštěvnost každoročně stoupá a loni na něj přišlo rekordních 36.000 lidí. Rychecký věří, že letošní návštěvnost bude obdobná jako loni, i když mají k dispozici sály s nižší kapacitou. Vykompenzovat by to měl větší počet lokací. Rozpočet festivalu je zhruba 27,5 milionu korun.