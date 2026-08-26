Hlavními volebními tématy ANO v Jablonci n.N. je bezpečnost či daň z nemovitosti

Posílení bezpečnosti ve městě, snížení daně z nemovitosti nebo třeba dostupné bydlení patří k tématům předvolební kampaně hnutí ANO v Jablonci nad Nisou. Lídrem je znovu podnikatel Milan Kroupa, který stál v čele kandidátky už v roce 2018 a zhruba rok pak byl jabloneckým primátorem. Z čela města ho zastupitelé odvolali v září 2019 kvůli vnitřním sporům v koalici i Kroupově střetu zájmů. Kampaň před obecními volbami zahájilo ANO dnes. Věří, že volby stejně jako před čtyřmi lety vyhraje, řekl ČTK Kroupa. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
Kroupa chce především prosadit snížení daně z nemovitosti o 0,5 bodu. Jablonec měl řadu let nejnižší daň z nemovitosti mezi statutárními městy, od roku 2023 se ale zvýšila téměř čtyřnásobně. "Město nemá trestat lidi za to, že si pořídili vlastní bydlení nebo v Jablonci podnikají. Zvýšení přišlo skokově a pro řadu domácností, seniorů a drobných podnikatelů představuje další citelný výdaj," doplnil Kroupa. Nižší příjmy z daně chce ANO kompenzovat úsporami v provozu magistrátu, který podle hnutí v posledních letech "nabobtnal".
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji. Voliči budou na začátku října vybírat z osmi kandidátek, před čtyřmi lety jich měli na výběr 11. Do zastupitelstva se v roce 2022 dostali zástupci sedmi politických subjektů. Po 28 letech tehdy prohrála volby ODS. S výrazným náskokem téměř deseti procentních bodů zvítězilo ANO, pro které hlasovalo 25,12 procenta voličů, a v zastupitelstvu obsadilo devět křesel ze 30. Přesto spolu s SPD, která byla třetí a má čtyři zastupitele, skončilo vládní hnutí v opozici.
Koalici sestavila před čtyřmi lety druhá ODS, která má v končícím zastupitelstvu pět mandátů. Občanští demokraté se spojili s Piráty a uskupením Společně pro Jablonec, které mají po čtyřech zastupitelích, a Starosty pro Liberecký kraj, ti obsadili tři křesla. Koalice má těsnou většinu 16 mandátů, v čele města stojí poslední čtyři roky Miloš Vele z ODS. Kroupa věří, že ANO letos volby znovu vyhraje a při sestavování koalice bude úspěšnější.
Kroupa byl v minulosti krátce jabloneckým primátorem - od listopadu 2018 do září 2019. V srpnu 2019 se tehdejší koalice na radnici - tvořená ANO, Piráty, hnutím Společně pro Jablonec a jedním zastupitelem zvoleným za Novou Budoucnost - rozpadla. Důvodem byly spory uvnitř koalice, ale také střet zájmů Kroupy související s jeho působením ve firmě GREPA Networks. V pozici jednatele GREPA Networks se domáhal po městu zaplacení dvou milionů korun za provoz městského kamerového systému. Aby svůj nárok podložil, městský kamerový systém několikrát vypnul. Stíhala ho kvůli tomu i policie, podle které se sice dopustil trestného činu, ale policisté nakonec stíhání zastavili kvůli takzvané účinné lítosti.
Kroupa v září 2019 po rozpadu koalice vystoupil z ANO. Předseda ANO Andrej Babiš tehdy Kroupovo rozhodnutí přivítal. "Takové lidi určitě nechceme, jsem rád, že se tak rozhodl," uvedl tenkrát.