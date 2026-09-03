Hnutí ANO jde do komunálních voleb v Liberci s cílem vyhrát je

Autor: ČTK
  16:30aktualizováno  16:30
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| foto: ČTK

Hnutí ANO chce komunální volby v Liberci vyhrát. Jejich lídr Tomáš Rec za ideální stav považuje zisk 12 až 13 křesel v 39členném zastupitelstvu krajského města. Novinářům to dnes řekl při zahájení kampaně.

"My jsme měli v minulém období 26 procent (hlasů), a když by to bylo teď kolem 28, 29 až 30 procent, tak by to mohlo být 12, 13 zastupitelů," řekl Rec.

Hnutí ANO v minulých komunálních volbách skončilo ve stotisícovém Liberci druhé a ve vedení radnice jsou jeho zástupci 12 let. Přesto se stavem města není Rec spokojený. Vinu za to dává ANO svým koaličním partnerům - Starostům pro Liberecký kraj (SLK).

"ANO se na tom určitě podílelo, byť v rámci té koalice musíte nějakým způsobem fungovat, takže ne na všem se ANO se starosty shodne. A mně jde hlavně o ty zásadní věci a beru to tak, že starostové mají primátora, mají ekonomiku, mají dopravní stavby, což jsou tři klíčové posty, což jim zajišťuje dominantní pozici na radnici. A měli být ti hlavní, kteří by iniciovali to, co měli v programech. Oni tam měli to dostupné bydlení, měli tam vyřešení dopravní situace, parkovací místa na sídlištích a nic z toho se jim výrazně nepodařilo," řekl šestatřicetiletý Rec, který zatím zkušenosti z komunální politiky nemá a nebyl ani členem libereckého zastupitelstva.

Za priority pro Liberec má hnutí ANO v programu dopravu a parkování, bydlení, sport a zdraví, sociální služby a bezpečnost i investice do budoucnosti. V programu například uvádí, že prosadí výstavbu sjezdu k průmyslové zóně Sever, nedovolí zvýšení daně z nemovitosti, postaví na městském pozemku koupaliště, bude usilovat o výstavbu městského Alzheimer centra, urychlí výstavbu lanovky na Ještěd a bude usilovat o to, aby nebyl Liberec daňově znevýhodněn.

Před čtyřmi lety komunální volby v Liberci vyhrálo SLK ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL, když jim hlas dalo 28,21 procenta voličů, což stačilo na 12 ze 39 mandátů v zastupitelstvu. Druhé ANO zaostalo o dva procentní body a obsadilo 11 křesel. Třetí bylo se šesti zastupiteli LOL, což jsou Zelení a nezávislí kandidáti. Po čtyřech zastupitelích získaly ODS a SPD, dva mají Piráti. Vládnoucí koalici v Liberci tvoří SLK, ANO a Piráti. V letošních volbách, které se uskuteční 9. a 10. října, usiluje v Liberci o hlasy voličů na 11 kandidátkách 361 lidí.

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