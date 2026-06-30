Na pozici lídra kandidátky hnutí ANO se v Jablonci nad Nisou vrací Milan Kroupa. ČTK o tom dnes informovala krajská předsedkyně ANO Jitka Volfová. Nominaci v pondělí schválilo vedení vládního hnutí. Lídrem kandidátky ANO v Jablonci byl Kroupa už při volbách v roce 2018, stal se tehdy i primátorem, ale jen na rok, pak se koalice rozpadla. Komunální volby se podle volebního zákona uskuteční 9. a 10. října.
Kroupa se před dvěma lety za ANO ucházel v obvodu Jablonec nad Nisou o post senátora, byl jedním ze šesti kandidátů a postoupil do druhého kola. Tam ho ale porazila kandidátka Starostů pro Liberecký kraj - starostka Semil Lena Mlejnková, která získala 62,92 procenta hlasů.
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, před čtyřmi lety vybírali tamní voliči z 11 kandidátek, do zastupitelstva se dostali zástupci sedmi z nich. Po 28 letech prohrála volby ODS, s výrazným náskokem zvítězilo hnutí ANO vedené Davidem Mánkem, pro které hlasovalo 25,12 procenta voličů a v zastupitelstvu obsadilo devět křesel ze 30. Přesto spolu s SPD, která byla třetí a má čtyři zastupitele, skončilo hnutí v opozici.
ODS byla ve volbách druhá s velkým odstupem a získala pět mandátů, za SPD skončili Piráti a uskupení Společně pro Jablonec a mají po čtyřech mandátech, Starostové pro Liberecký kraj byli se třemi zastupiteli šestí a jedno křeslo obsadilo uskupení Pro Jablonec. V čele města stojí po celou dobu koalice, v níž se ODS spojila s Piráty, Společně pro Jablonec a SLK, dohromady má těsnou většinu 16 mandátů. Primátorem je Miloš Vele z ODS, post primátora chce na podzim obhájit.