Hodkovice nad Mohelkou budou za více než 95 milionů opravovat radnici

Hodkovice nad Mohelkou na Liberecku připravují rekonstrukci historické budovy radnice za více než 95 milionů korun. Oprava zhruba 215 let staré kulturní památky začne nejspíš v září a potrvá dva a půl roku. Město na ni získalo padesátimilionovou evropskou dotaci. Je z programu ITI, řekla ČTK místostarostka Hodkovic Helena Řezáčová (Budoucnost pro Hodkovice).
Novorenesanční radnici čeká kompletní rekonstrukce. Přibude do ní výtah pro zajištění bezbariérovosti, získá nové přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu a řemeslníci vymění i všechny vnitřní rozvody elektřiny či vody, okna nebo zdroje tepla. Kompletní opravy se dočká také střecha včetně krovu, který je napadený dřevokaznými houbami a brouky. "Je tam trámovka, dřevomorka, tesařík," upřesnila Řezáčová.
Součástí oprav bude také zpřístupnění radniční věže. "Pro veřejnost dosud přístupná nebyla. Na věži jsou i původní unikátní hodiny, takže návštěvníkům budeme moci ukazovat i hodinový stroj," uvedla místostarostka.
Firmu, která rekonstrukci provede, už vedení Hodkovic vybralo. Zakázku získala českolipská společnost CL-EVANS s cenou 78,9 milionu Kč bez daně. Místostarostka očekává, že práce na radnici postavené v letech 1811 až 1812 začnou v září. Naplánované jsou na 30 měsíců, tedy do začátku jara 2029. Část městského úřadu bude po dobu rekonstrukce sídlit jinde. "My jsme v loňském roce dokončili rekonstrukci střechy na objektu vedle radnice, kde sídlí část úřadu, účtárna a stavební úřad. A v tuhle chvíli tam jsou připravené nějaké kanceláře, kam se část našeho úřadu bude moct přestěhovat," dodala Řezáčová.