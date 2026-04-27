Auta zaplavila Hodkovice, chodci musí kvůli demolici mostu kličkovat u silnic

Eliška Marinská
  17:42aktualizováno  17:42
Hodkovice nad Mohelkou čelí nárůstu dopravy v souvislosti s uzavírkou mostu nad rychlostní silnicí mezi Libercem a Turnovem kvůli jeho rekonstrukci. Osobní i nákladní doprava se přesunula do ulic města, což podle radnice zhoršuje bezpečnost chodců.
Více než půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Více než půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Více než půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.
Více než půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.
Více než půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.
Více než půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.
„Velmi se zvýšila doprava v ulicích Rychnovská a Pelíkovická, především v době ranní a odpolední špičky,“ podotkla starostka Markéta Khauerová. Podle ní je situace horší v místech, kde chybí chodníky. „Na Rychnovské ulici není chodník a doprava se tam opravdu velmi zvýšila,“ dodala.

Radnice uvádí, že s místními je v kontaktu a řeší jejich podněty operativně. „Stížnosti a podněty se snažíme řešit bezodkladně. Několikrát již došlo k úpravě jízdních řádů linkových autobusů, v ulicích je snížena rychlost na 30 kilometrů za hodinu, ale vše je především o toleranci a ohleduplnosti účastníků silničního provozu,“ uvedla.

Vedení města zároveň apeluje na Policii České republiky, aby v problematických úsecích posílila kontroly. Podle starostky nemají dopravní omezení dopad na podnikání ani služby ve městě.

Firma Tenneco sídlí v blízkosti zbouraného mostu, zásadní komplikace ale nezaznamenali. „Jedná se spíše o drobná zdržení v závislosti na hustotě dopravy přímo na D10, to ale nezasahuje nijak výrazně do procesu výroby,“ poznamenala Petra Hradcová z firmy Tenneco. „Interně jsme nemuseli přijmout žádné zásadní změny začátků směn nebo navýšení zásob.“

Podle Hradcové jsou pro dopravu do firmy stanovené objížďkové trasy a na autobusových linkách navazujících na začátky a konce směn byla přidána zastávka nad dálnicí na železničním nádraží.

Zpoždění až 20 minut

Po dobu uzavření mostu mají cestující autobusovou dopravou náhradní zastávku u vlakového nádraží ve městě. „Tato uzavírka se týká linek 081, 115, 150, 190, 340, 345, 350, 370, 550 a 900. Jízdní doba u těchto spojů je prodloužena o 5 až 10 minut,“ upřesnil Otto Pospíšil, jednatel KORID LK, koordinátora dopravy v regionu.

Podle něj se v dopravních špičkách v obou směrech tvoří kolony a zpoždění je výjimečně až 20 minut. „Připomínky jsme obdrželi pouze od společnosti Tenneco kvůli zajíždění většího počtu spojů – směnný provoz – od Českého Dubu k železniční stanici v Hodkovicích. Tyto připomínky jsme zapracovali,“ podotkl.

Upozornil, že výlukové jízdní řády se budou měnit jednak z důvodu postupu stavebních prací při stavbě nového mostu a jednak jejich ovlivněním dalšími souběžnými uzavírkami. Od 1. do 15. června plánují stavbaři uzavírku odbočovacího pruhu do Hodkovic ve směru od Turnova. „Během této uzavírky bude autobusová doprava na dotčených linkách vedena po objízdné trase přes Jílové,“ dodal.

Sanitky využívají objízdné trasy

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje uvedla, že uzavírka nekomplikuje ani výjezdy. „Naše sanity využívají naplánované dostupné objízdné trasy, dojezdové časy nijak významně ovlivněny nejsou,“ popsala jejich mluvčí Kamila Hamáčková.

Policie České republiky neeviduje zvýšený počet dopravních nehod či zhoršení bezpečnosti na objízdných trasách.

„V daném úseku a jeho okolí jsme zvýšili dohled i četnost kontrol a průběžně dopravní situaci monitorujeme,“ upřesnila policejní mluvčí Klára Jeníčková s tím, že hlídky dohlížejí nejen na bezpečnost a plynulost silničního provozu a usměrňování dopravy, ale zvýšenou pozornost věnují také dodržování přechodného dopravního značení a respektování objízdných tras.

12. dubna 2026

Auta zaplavila Hodkovice, chodci musí kvůli demolici mostu kličkovat u silnic

Více než půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Hodkovice nad Mohelkou čelí nárůstu dopravy v souvislosti s uzavírkou mostu nad rychlostní silnicí mezi Libercem a Turnovem kvůli jeho rekonstrukci. Osobní i nákladní doprava se přesunula do ulic...

27. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

