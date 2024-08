Zlaté vánoční ozdoby i medaile. Hokejová pohádka v Liberci opět ožila

V Oblastní galerii Liberec je až do první zářijové neděle k vidění kompletní sada medailí z hokejového mistrovství světa. Právě díky nim zanechal kraj sklářů na domácím šampionátu nesmazatelnou stopu. Za výrobou letošních cenných kovů totiž stojí novoborské studio Kolektiv Ateliers.

„Sklo, design i český hokej patří mezi to nejlepší, co Česká republika světu dává. Mezi tyto pomyslné české poklady patří nepochybně také naše liberecká galerie, která ochraňuje jednu z nejucelenějších uměleckých kolekcí u nás. Jsme proto potěšeni, že jsme mohli společně s Křišťálovým údolím spojit síly a zpřístupnit v našem regionu zcela unikátní výstavní prezentaci, která návštěvníkům představí sadu medailí z letošního mistrovství světa,“ řekl k výstavě pořádané během sklářského festivalu Crystal Valley Week ředitel Oblastní galerie Liberec Filip Suchomel.

Za podobou letošních medailí stojí designérka Kateřina Handlová. Jako hlavní materiál pro ně zvolila tradiční tuzemský křišťál, přičemž tvarem mají připomínat puk a tělem zase rozbruslený led.

„Byl to krásný úkol. Nabídku jsem dostala na začátku minulého léta a poměrně dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak by měly medaile působit a co jimi chci vyjádřit. Po usazení idey jsem pak na samotném návrhu pracovala asi týden, verze se ladily ještě dalších čtrnáct dní. Doladění prvních vzorků a designu v materiálu nám ale zabralo několik měsíců,“ přiznala již dříve umělkyně.

S bujarými oslavami se při výrobě počítalo

Ještě v březnu při představování medailí se sama jejich autorka, studio Kolektiv Ateliers i olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr jen nesměle zmiňovali o tom, že by cenné kovy nejvíce slušely na krku právě našim hokejistům. O pár týdnů později už s nimi čeští hrdinové slavili historický úspěch několik dní i nocí. S bujarými oslavami se však předem počítalo.

„Při zadávání výroby nám řekli: Pánové, musíte si představit, co se odehrává v šatně po skončení šampionátu. Myslete na to při konstruování té medaile, aby pokud možno přežila oslavu,“ vzpomínal po vítězném finále se smíchem Michal Vlček, ředitel Kolektiv Ateliers.

Ve studiu proto cenné kovy testovali, aby předešli případným překvapením. „Nebyly to laboratorní testy, ale mohutně jsme si s nimi hráli. Různě jsme s nimi ťukali, šoupali je po stole, zkoušeli je,“ popisoval tehdy Vlček.

Zlatý set vánočních ozdob

K letošnímu úspěchu českého týmu se v rámci své tvorby vrátila také regionální společnost Glassor Decorations, která navrhla a vyrobila pamětní limitovanou kolekci vánočních ozdob. Hokejoví fanoušci tak mohou mít už letos stromeček ozdobený černým pukem, zlatými bruslemi a hokejkou s heslem „Pragano“, které se po konci domácího sportovního svátku ujalo.

„Když jsme šampionát vyhráli, tak přišel relativně přirozeně a rychle nápad udělat zlatý hokejový set, protože máme hokejové ozdoby v sortimentu běžně. Napadlo nás, že bychom je udělali zlaté, aby to výhru zpečetilo,“ vysvětlila PR manažerka společnosti Klára Jandorová.

„Nejtěžší bylo zvolit a zkombinovat barevnost, aby byly ozdoby pěkné, a aby ladily i k našim stávajícím kolekcím. Na ozdoby je možné doplnit také jména hokejistů nebo číslo dresu na přání,“ podotkla Jandorová s tím, že jeden set bude firma posílat na objednávku například až do Austrálie a další do Ameriky.