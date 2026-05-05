Řidič s rukou v sádře zběsile ujížděl policii, jen těsně minul rodinu s kočárkem

Autor: hop
  9:42aktualizováno  9:42
Muž se zákazem řízení ujížděl policejní hlídce v Liberci. Vysokou rychlostí se proháněl ulicemi města i loukami sportovního areálu Vesec, a to i přestože měl ruku v sádře. Během své zběsilé jízdy ohrožoval ostatní řidiče i chodce.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Honička se odehrála v neděli 26. dubna. Policejní hlídka poznala za volantem jednoho z aut muže, který měl zákaz řízení, a rozhodla se ho zastavit a zkontrolovat.

„Muž ale na rozblikané majáky s upozorněním na zastavení reagoval sešlápnutím plynového pedálu a pokračoval dál zběsilou jízdou, během které ohrozil několik účastníků silničního provozu. Hlídce ujížděl několik kilometrů i přes značný handicap v podobě ruky v sádře,“ říká policejní mluvčí Iva Martínková.

Podle videa, které policie zveřejnila, muž zajel do sportovního areálu Vesec, kde se pravidelně konají sportovní a kulturní události jako například festival Benátská. Muž ujížděl po úzkých cestách určeným cyklistům či in-line bruslařům, co chvíli však sjel na trávník. Za sebou nechával části auta, které postupně odpadávaly.

Během své zběsilé jízdy ohrozil nejen ostatní řidiče, ale také návštěvníky sportovního areálu. Z videa je patrné, že jen těsně minul například rodinu s kočárkem.

Sáček s pervitinem

„Díky skvělé spolupráci dvou zasahujících hlídek se podařilo řidiče po chvíli zastavit. Z vozidla se mu ale nechtělo vystoupit, proto policisté přistoupili k využití donucovacích prostředků,“ pokračuje Martínková.

Dechová zkouška prokázala, že muž nebyl pod vlivem alkoholu. Orientační test na drogy ale odmítl. „Tvrdil, že před několika dny užil pervitin. Policisté ale u muže nalezli sáček s metamfetaminem, tedy pervitinem,“ zmiňuje mluvčí.

Policisté nyní muže podezřívají z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí až na dva roky vězení.

„Sedmatřicetiletý recidivista během své zběsilé jízdy spáchal hned několik dalších přestupků, které budou oznámeny příslušným úřadům k projednání. Ke zranění osob během události naštěstí nedošlo,“ dodává Martínková.

Hlavní část honičky se odehrála ve sportovním areálu ve Vesci.

Hlavní část honičky se odehrála ve sportovním areálu ve Vesci.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Podnikatel Kyselý a expolicista Kadlec podali v kauze Vidkun ústavní stížnost

ilustrační snímek

Dva z aktérů kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý olomoucký krajský policejní náměstek Karel Kadlec, podali ústavní stížnost. V souvislosti s úniky z...

5. května 2026  9:37,  aktualizováno  9:37

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to cestující. Otálel s dveřmi i rozjezdy

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:12

Příbramská nemocnice po policejní razii odvolala stíhaného ředitele

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram v úterý na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Novinářům to řekl hejtmančin náměstek Pavel Pavlík. Holobrada,...

5. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:07

Dvakrát odložená oprava. Ve městě už jezdí dle nových řádů, do mostu ale ani nekopli

Most v Hranicích na ulici 1. máje, důležitá dopravní tepna města, má projít...

Oprava mostu v ulici 1. máje v Hranicích na Přerovsku má na polovinu roku rozpůlit město. Radnice už nechala změnit jízdní řády MHD, jenže stavební práce ještě vůbec nezačaly, ačkoliv už dvakrát...

4. května 2026  10:32,  aktualizováno  5. 5. 11:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podnapilý Polák srazil chodce, pak zběsile ujížděl policistům. Těm pomáhal taxikář

Opilý Polák v Brně zběsile ujížděl policistům

Několik policejních vozů bylo potřeba k zastavení agresivně ujíždějícího cizince, který v Brně srazil chodce. Třicátník během své jízdy nebezpečně kličkoval a projížděl křižovatky na červenou, v...

5. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

V Bohumíně začíná dvouletá přestavba Základní školy ČSA za více než 100 milionů

ilustrační snímek

V Bohumíně na Karvinsku začíná modernizace Základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá dva roky. Přes 400...

5. května 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Nová data mění pohled na fotovoltaiku v Česku

5. května 2026

Praha jako ghost town? Prázdné domy, miliardové čekání a Palác Alfa, který už 25 let mizí

Petr Zeman z projektu prázdné domy a Petr Holeček z deníku Metro

Praha je plná domů, kolem kterých denně chodíme a přitom v nich roky nikdo nebydlí. Někdy si toho ani nevšimneme. Jindy to bije do očí. Nový díl podcastu Linka M jde přímo k jádru. Proč vlastně ve...

5. května 2026  10:50

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří romantický balet Giselle

RepertoĂˇr NĂˇrodnĂ­ho divadla Brno rozĹˇĂ­Ĺ™Ă­ romantickĂ˝ balet Giselle

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří Giselle, jedno z vrcholných děl baletního romantismu. Inscenaci s mezinárodním obsazením připravuje kubánský...

5. května 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Festival Regiony v H.Králové zahajuje předprodej vstupenek, nabídne stovky akcí

ilustrační snímek

Mezinárodní divadelní festival Regiony, který se uskuteční v Hradci Králové od 19. do 26. června, zahajuje předprodej vstupenek. Pro předplatitele Klicperova...

5. května 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Starosta libereckých Vratislavic Pohanka vystoupil z hnutí SLK

ilustrační snímek

Starosta Vratislavic nad Nisou, jediného městského obvodu stotisícového Liberce, Lukáš Pohanka vystoupil v pondělí po 16 letech z hnutí Starostů pro Liberecký...

5. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Autorské čtení, divadlo i veřejná debata. Olomouc poprvé hostí duhový jarmark

Festival Prague Pride v Praze. V sobotu se účastníci vydali z Václavského...

Do Olomouce v sobotu 9. května vůbec poprvé dorazí duhový jarmark. Krajské město bude na Dolním náměstí pořádat akci na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní jarmark...

5. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.