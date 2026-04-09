Na Semilsku hoří průmyslová hala. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

„Jedná se o požár průmyslového objektu, který v tuhle chvíli hasíme čtyřmi proudy. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí libereckých hasičů Eva Masná.
„Na místě je přibližně na dvě desítky jednotek,“ dodala Masná.
Požár z průmyslové haly s kovovýrobou se rozšířil i na přilehlou louku. Zatím se obešel bez zranění. Podle hasičů všichni zaměstnanci v pořádku opustili budovu před příjezdem jednotek.
Průmyslová hala je v blízkosti regionální železniční trati, Správa železnic proto zastavila provoz vlaků v úseku Horka u Staré Paky - Mostek, informoval novináře mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka. Záhy bylo místo opět průjdezné sníženou rychlostí.