Horko zmírňují v Domě pro seniory v Liberci větráním i mokrými prostěradly

Zvýšeným větráním, vyvěšením mokrých prostěradel tam, kde alespoň trochu fouká, a hlídáním pitného režimu klientů se snaží v Domě pro seniory v Liberci zmírnit dopady horkého počasí. Když není klimatizace, moc možností není, řekl dnes ČTK ředitel domova Jan Gabriel. Domov pro seniory v Liberci - Františkově je s 200 klienty největším zařízením svého druhu v Libereckém kraji. Areál dokončený v roce 2003 je relativně nový, klimatizaci ale nemá.
Česko čeká extrémně teplý víkend, v neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Podle meteorologů bude v tomto týdnu na celém území zesilovat příliv velmi teplého vzduchu.
Se změnami počasí a a výrazným oteplováním by se minimálně u nové výstavby nebo při rekonstrukcích už podle Gabriela mělo v zařízeních tohoto typu na klimatizaci myslet. "Aby byly klimatizované společné prostory, kam se dají přes den klienti navést, můžou tam mít aktivity, můžou tam obědvat a jsou v klimatizovaném prostoru. Nemyslím si, že musíme klimatizovat úplně úplně každý pokoj, ale pokud se nám povede klimatizovat společné prostory, tak by to bylo moc fajn," doplnil.
V domově na Františkově mají podle ředitele k dispozici několik přenosných klimatizací a ve společných prostorech se s nimi snaží horko zmírnit. Na vybudování stabilní klimatizace těchto prostor zatím podle Gabriela peníze nejsou. "Aktuálně se soustředíme na požárně-bezpečnostní řešení a na dostavbu nějakých výtahů, jsme soudní a víme, že na to (klimatizaci) nejsou úplně peníze," uvedl ředitel domova.
Dům seniorů na Františkově byl původně krajským zařízením, od 1. ledna 2022 je jeho zřizovatelem město Liberec. Radnice plánuje rozšíření o další pavilon s 80 lůžky pro klienty s demencí nebo Alzheimerovou chorobou, kteří potřebují zvýšenou péči. Pro takové klienty má zatím domov 34 lůžek, potřeba této péče ale stoupá. Náklady na rozšíření domova odhadla radnice na 100 milionů korun. "Rádi bychom, kdyby přístavba už byla klimatizovaná," dodal Gabriel.