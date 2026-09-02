Hospodářská škola ve Frýdlantu na Liberecku postavila pavilon pro lesnické obory

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku dokončila pavilon pro výuku lesnických oborů. Sloužit bude především žákům učebních oborů Lesní mechanizátor a Zpracovatel dřeva, řekl při dnešním slavnostním otevření ČTK ředitel školy Miroslav Kudrna. Projekt za 46 milionů korun financoval Liberecký kraj jako zřizovatel z vlastního rozpočtu, bez dotací. Nový pavilon umožnil škole opustit většinu areálu v nedalekých Hejnicích.
Většina teoretické i praktické výuky lesnických oborů tak bude v novém školním roce soustředěna do Frýdlantu. "V Hejnicích je ještě pilnice, kterou budou využívat pro zpracování dřeva," doplnil Kudrna. Nové pracoviště pro zpracování dřeva je podle něj součástí další etapy. "Kde je v plánu výstavba nové školní farmy, cvičných stájí, zázemí pro zemědělské obory, jako je agropodnikání, zemědělství, farmář a veterinář," doplnil Kudrna. Odhadované náklady na další etapu modernizace školy jsou 190 milionů korun.
S pokračováním výstavby ve Frýdlantu kraj podle radní pro školství Jitky Skalické (Starostové pro Liberecký kraj) počítá. "Máme v rozpočtu a v rozpočtovém výhledu na příští a na ten další rok peníze na etapu B, kde by měl být ve spolupráci s Policií České republiky i obor hipologie," řekla Skalická. Stavbu bude podle radní kraj financovat ze svého, bez dotací, stejně jako právě dokončenou etapu A. Podílet se ale na ní má také policie. Stavba by měla začít příští rok. Hipologie je věda zabývající se koňmi.
Liberecký kraj v posledních letech do modernizace školy ve Frýdlantu a jejího vybavení investoval desítky milionů korun. V roce 2019 dokončil kraj ve Frýdlantu za 76 milionů korun centrum odborného vzdělávání, které výrazně zlepšilo podmínky pro výuku technických oborů. Zhruba 25 milionů korun bude stát přestavba jedné z tělocvičen, která v těchto dnech začíná. I díky investicím se počet studentů zvýšil za posledních osm let o více než polovinu, dvě desítky oborů letos studuje 785 žáků.
Zázemí pro lesnické obory a budoucí zpracovatele dřeva a také pro hipologické centrum chtěl kraj původně vybudovat v rozsáhlém areálu hospodářského dvora z roku 1722, který stojí v blízkosti školy a nedaleko frýdlantského zámku. Tento záměr ale opustil, protože náklady na přestavbu areálu by podle odhadů přesáhly 400 milionů korun. Po dokončení další etapy bude moci škola zámecký dvůr opustit, Liberecký kraj by chtěl areál využít pro rozvoj turistického ruchu na Frýdlantsku.