David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Liberečtí radní schválili přejmenování autobusové zastávky městské hromadné dopravy nedaleko historické radnice. Od ledna příštího roku se název Sokolská u zdi změní na Hostina obrů.
Originální bronzové dílo slavného architekta Davida Černého našlo své místo v Sokolské ulici v roce 2005. Nikdy ale nebylo přejmenováno, protože sám autor s významovým posunem nesouhlasil a označoval ho jen jako Zastávku.
|
Je rozhodnuto. Nejkurióznější sochou kraje je zastávka s lidskou hlavou
Až v letošním roce získal magistrát souhlas Černého k jejímu přejmenování. Radnice chystá na podzim i umělecký happening, kterého se zúčastní i tvůrce sochy.
„Mám pocit, že to naprosto unikátní výtvarné dílo skoro bez zájmu míjíme, a to mi přijde škoda. Proto jsme se rozhodli jej trochu nasvítit nejen happeningem, ale i přejmenováním zastávky,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr.
„Hostina obrů obsahuje umělecké odkazy na libereckou minulost a má evokovat česko-německo-židovský i obecný kontext města. Například povalený sedmiramenný svícen, stylizovaná hlava Konrada Henleina se zaříznutým nožem, pivní lahev a korbely či masožravá rostlina (botanická zahrada); samotné mouchy pak mají na hlavě helmice německého wehrmachtu a místo křídel nosné plochy ze stíhačky.“
Zastávku se souhlasem Davida Černého doplní navíc dvě nové bronzové mouchy (z přední strany kostkovaného ubrusu).