Jilemnice chce udržet turisty, koupí hotel v centru města a opraví koupaliště

Hotel Sumo, který byl dříve známý jako Česká bouda, bude měnit vlastníka. Od soukromníka ho odkoupí město, které za něj uhradí 24 300 000 korun. „Tuhle částku město zaplatí a je už dohodnutá,“ říká starosta Jilemnice David Hlaváč.

Pro koupi objektu zvedlo ruku deset z patnácti zastupitelů. Hotel, který i laickým pohledem vypadá, že nutně potřebuje rekonstrukci, podle místních spíše strádá.

„Je to trochu ostuda. Podívejte, jak to vypadá. Ani nevím, jestli tam vůbec někdo bydlí,“ odpověděla na dotaz redakce kolemjdoucí postarší paní.

Kolik peněz ve skutečnosti hotel spolkne, je tak trochu záhada i pro starostu. „Jaké další investice budou potřeba, zjistíme až po převzetí a seznámení s objektem,“ vysvětluje starosta, který dodává, že smyslem celé koupě je hotel dál provozovat.

„Chceme hotel uvést do provozu a pak budeme řešit, jak dál. Je ale úplně jasné, že to nějaké peníze bude stát,“ přiznává starosta, který hlavní problém vidí v energetické úspornosti celého objektu. „Určitě budeme řešit energetickou úspornost a s tím bude souviset rekonstrukce. Peníze na opravy chceme financovat z dotací,“ vysvětluje plány Hlaváč.

„Jsou to vyhozené peníze“

Samotný hotel se nachází na vynikajícím, strategickém místě. Hned naproti jsou tenisové kurty, krytý bazén, cukrárna a restaurace. Do centra města to pěšky netrvá déle než tři minuty. Hotel dříve hostil milovníky japonského sportu sumo a odtud plyne jeho současný název. Jeden čas měla dokonce Jilemnice ambici stát se hlavním evropským městem tohoto tradičního japonského sportu.

Opozice ale vidí v koupi hotelu vyhozené peníze. Zastupitel Vojtěch Mečíř prohlásil, že nákup je šitý horkou jehlou, cena neodpovídá, a proto by se o ní mělo jednat. „Je to v dezolátním stavu, kuchyň, pokoje, sociální zařízení,“ konstatuje další zastupitel Josef Dufek.

Podle starosty je hlavním cílem zvýšit turistický ruch. „Jestli něco Jilemnice potřebuje, tak ubytovací kapacity a turistický ruch, aby tu lidé mohli zůstat,“ sděluje Hlaváč hlavní důvod, proč město hotel Sumo kupuje.

Oprava koupaliště

S turistickým ruchem souvisí i provoz letního koupaliště. To už od roku 2007 nefunguje a Jilemnice chce vybudovat nové. „Zatím je to ve fázi hledání dodavatele. Náklady jsou dosud vyčíslené na 64 milionů korun bez DPH,“ říká starosta. Po započtení daně by se částka vyšplhala na 77,4 milionu korun.

Není to první pokus o obnovení koupaliště. V roce 2016 chtělo město za částku o milion korun nižší vybudovat pětadvacetimetrový bazén. Zejména proti výši ceny se postavily opozice i veřejnost. V následném referendu občané tento záměr jednoznačně odmítli. Z počtu 2 350 hlasujících jich bylo pro stavbu bazénu pouze 341. Při vývoji aktuálních cen je velice pravděpodobné, že koupě hotelu Sumo a výstavba nového koupaliště přesáhnou dohromady sto milionů korun.

Zajímavé je srovnání pětitisícové Jilemnice s Libercem. Zejména poslední investice je mnohem větší než zakoupení lanovky na Ještěd, která stojí čtyřicet milionů. Krajské město ale hospodaří téměř se třemi miliardami korun. Na druhou stranu platí, že poptávka po koupališti mezi obyvateli Jilemnice je, ale do veřejné zakázky vypsané městem se v polovině července nepřihlásila žádná firma a město tak bude muset upravit parametry soutěže.