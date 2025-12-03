Hotel a vysílač Ještěd letos Liberecký kraj nekoupí, stále se jedná o smlouvě

Liberecký kraj letos oproti očekávání nekoupí horský hotel a vysílač Ještěd. Kraj s Českými radiokomunikacemi (ČRa) stále vyjednává o parametrech smlouvy. Podle původních plánů mělo zastupitelstvo smlouvu schvalovat nejpozději v prosinci, nově se lhůta prodlouží do 24. února.
Vrchol Ještědu s vysílačem a hotelem

Vrchol Ještědu s vysílačem a hotelem | foto: Jan Pešek, MF DNES

Ještěd slaví 50.výročí od otevření přesně 21. září 2023.
22 fotografií

„Jednání jsou komplikovaná, prodloužení je nutné z důvodu dohotovení technických a majetkoprávních podkladů,“ řekl dnes novinářům hejtman Martin Půta.

Horský hotel a vysílač Ještěd slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století.

ČRa vlastní hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Loni nabídly Ještěd ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá. O odkoupení budovy, která je od roku 2006 národní kulturní památkou, jednají obě strany déle než rok.

Cenu Ještědu stanovili auditoři společnosti Deloitte Advisory výnosovou metodou na 181 milionů korun. ČRa mají ročně platit za užívání vysílacího sálu, kanceláří a prostor pro umístění technologie takzvanou služebnost zhruba 3,5 milionu korun ročně včetně DPH. Budova potřebuje rekonstrukci odhadovanou na nejméně 400 milionů korun.

Jasno bude do března

„Prodlužuje se to opakovaně, chceme ale vyjednat dobrou kupní smlouvu pro kraj, předpokládáme, že smlouvu bychom měli předložit do krajského zastupitelstva v únoru,“ doplnil Půta.

Kraj by pak měl podle něj Ještěd koupit do 1. března. Na prosincovém jednání by měli zastupitelé podle hejtmana ještě projednat rozpočtovou změnu, kterou do příštího roku převedou 186 milionů korun. „Z toho 181 milionů je kupní cena, další čtyři miliony jsou za vybavení a je tam nějaká rezerva na nákup topných olejů, kterými se na Ještědu topí,“ dodal.

Ještědu se vrátí podoba ze 70. let, oprava za půl miliardy přinese i UFO

S odkoupením Ještědu by kraj neměl být problém, peníze na něj má připravené díky vyšším příjmům. V rozpočtu měl připraveno 25 milionů korun, původně totiž vedení kraje počítalo s rozložením ceny do splátek. Zaplatit celou částku najednou bude ale podle Půty výhodnější. Další peníze na nákup zajistily vyšší příjmy ze sdílených daních, kdy kraj za prvních deset měsíců letošního roku získal proti schválenému rozpočtu navíc 272 milionů korun.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

