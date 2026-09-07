Šli jsme po pěšině a z kopce na mě svítil. Muž našel houbařskou raritu

„Šli jsme po pěšině z kopečka a asi deset metrů nad cestou tam na mě svítil. Tak jsem pro něj poslal dceru, protože bych se tam sám drápat nechtěl. Ona pak přišla dolů s tím, že tam byl ještě druhý, a oba dva byly kompletně bílé,“ řekl pro iDNES.cz houbař.
Že jde o hřib smrkový, prý poznal hned. „Když to přinesla pak ke mně, bylo jasný, že to je hřib, to jsem věděl už z cesty. Ale nevěděl jsem, že to bude bílý hřib. Kdybych to tušil, vyfotil bych ho rovnou ještě na místě. A hned jak jsme ho přinesli, říkal kamarád: „No, toho už jsem tam v minulosti našel. Bílého albína.“
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Za týden se Filip Mastník na místo nálezu pojede podívat zas.
Stejné štěstí na raritní nález měl o víkendu i Michal Sup, který také sdílel svůj úlovek na sociální síti.
Hřib smrkový je součástí skupiny bílých jedlých hřibů, upřesňuje mykolog Jaroslav Landa z České mykologické společnosti.
„Hřiby smrkové určitě nejsou zaměnitelné s jinými. Bílých hřibů je více druhů než jen dubový a smrkový, tyhle dva jsou ale hojně rozšířené. Hřib smrkový je častější, hřib dubový se všude nenajde. To, že je ale smrkový, neznamená, že roste jen pod smrky,“ říká Landa.
„Zde, kde je i pokožka hřibu bílá, se jedná o albína. Různé druhy hub v bílém provedení u nás existují, u hřibu to ale není tak běžné. Albinismus u té houby znamená, že se nevybarví,“ doplnil Landa s tím, že nález takových hub je spíš náhodný.
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Houbařská sezona v Česku byla dosud na většině území podprůměrná, místy dokonce vyloženě zoufalá. Po nedávných vydatných deštích však v mnoha lokalitách vyrazily ve velkém především hřiby smrkové, křemenáče či bedly.
Podle Landy ještě houby v září určitě porostou, není ale jasné, jestli bude letošní podzim houbařsky dobrý. „Je to zatím nejhorší rok, co jsme zažili. Nejhorší situace je na jižní Moravě, na druhém místě je Praha. Teď v září by ale měly růst, spíš až na konci září a v říjnu. S růstem hub ještě není konec,“ dodává optimisticky Landa.