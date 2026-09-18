Houbaři u Nového Boru by měli být opatrní, lesníci odstraňují následky vichřice

Nejen houbaři by měli být v těchto dnech opatrní při vstupu do lesů kolem Nového Boru na Českolipsku. Lesy ČR tam odstraňují následky vichřice, která oblast v minulých týdnech zasáhla. Práce potrvají přibližně tři týdny a budou se postupně přesouvat mezi několika lokalitami. Zejména nyní, v plné houbařské sezoně, proto radnice prosí návštěvníky lesů o zvýšenou opatrnost. Vstup do lesů ale není plošně zakázán, uvedl na webu mluvčí radnice Jiří Lebiš.
"V srpnu poškodila lesy v okolí Nového Boru na Českolipsku vichřice, a to hned dvakrát, takže se vracíme do míst, kde jsme už zlomené a nalomené stromy odstraňovali. Zpracováváme v této oblasti asi 5000 metrů krychlových dříví, jde o jednotlivé stromy. Lidé musí v lesích počítat s technikou, jinak je neomezujeme. Do konce září bychom měli dříví zpracovat," doplnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
Milionové škody způsobila v Novém Boru a okolí hlavně extrémní bouře doprovázená vichřicí, která oblast zasáhla počátkem srpna. V krátké chvíli zde spadlo přes 60 milimetrů srážek a vítr v nárazech přesahoval rychlost 100 kilometrů v hodině. Vichřice strhla střechu panelového domu v ulici Boženy Němcové a poničila střechy a krytiny i na desítkách dalších rodinných a bytových domů, vyvrátila nebo polámala stovky vzrostlých stromů. Poškozené bylo elektrické vedení, uzavřený musel být několik dní lesní hřbitov.
Aktuálně se pracuje v lese nad cyklistickým oválem, pak se technika přesune do okolí cyklostezky směrem na Sloup v Čechách a potom do lesa směrem na Janov. "Při kácení a manipulaci s kmeny hrozí vážné nebezpečí úrazu. Obsluha těžké techniky má navíc omezený výhled a kvůli hluku nemusí člověka ve své blízkosti zaznamenat," uvedl Lebiš. Pokud lidé v lese narazí na výstražnou pásku, těžbu nebo těžkou techniku, neměli by do vymezeného prostoru vůbec vstupovat a držet si bezpečný odstup.