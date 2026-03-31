Hrad a zámek Frýdlant zahájí sezonu už ve středu, novinky má na hlavních trasách

Příhraniční hrad a zámek ve Frýdlantu na Liberecku zahájí sezonu už ve středu 1. dubna, o den dříve než ostatní státní památky v kraji. Novinky má na obou hlavních trasách. Podle regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasové navíc chystá jeden nový okruh pro prázdninové měsíce.
"Na Frýdlantě chystají takové letní překvapení, protože nám odkryjí, respektive návštěvníkům odkryjí, skrytá místa," dodala.
Středověký hrad a renesanční zámek, který je ve Frýdlantu na čedičové skále nad Smědou, patří mezi nejnavštěvovanější památky v Libereckém kraji. Loni si ho prohlédlo přes 63.000 lidí. Letos po třech letech se dostanou návštěvnici na zámeckém okruhu i do podkroví, které bylo nepřístupné kvůli opravě střechy. "Návštěvníci tak nově uvidí autentické interiéry z období kolem roku 1930 – pokoje pro děti sester majitelky Klotildy Clam-Gallasové a pokoje pro hosty. Zcela nově se zpřístupní také dva prostory na pánském patře: místnost komořího a vstupní hala," uvedla Bidlasová.
Nejvýraznější novinkou na hradním okruhu je, že do něj přibyly vzácné busty, které loni měly samostatnou výstavu. "Nyní jsou začleněny přímo do hradních interiérů tak, aby podle dochovaných inventářů dotvářely jejich historickou podobu," uvedla Bidlasová. Čtyři renesanční busty zobrazují panovníky spojené s rodem Habsburků a o jejich mimořádném významu svědčí, že zájem o zápůjčku projevila již dříve Národní galerie v Praze nebo Muzeum umění Louvre v Paříži.
Chystaný nový okruh bude v nabídce Frýdlantu od července jen příležitostně a na jednu prohlídku se dostane maximálně osm lidí. "Nový prohlídkový okruh vás provede hradem tak, jak ho neznáte," uvedl frýdlantský kastelán Jiří Holub. Návštěvníci se na nezvyklé trase dostanou do podzemí, archivu, vrchnostenské kanceláře či kanceláře lesní správy z 19. století, hradní kuchyně i spižírny.
Podle frýdlantského kastelána bude letošní sezona první po čtyřech letech, kdy nebude nějaká část zámku pod lešením. To ale v areálu zůstane. "V současné době je tedy zámek bez lešení, ale lešení se posouvá na kapli a za chvíli bude pod lešením i hrad," řekl kastelán. Návštěvníky podle něj tyto práce neomezí. "Jediný problém je samozřejmě pro ty, co rádi fotografují, že zase budeme další dva roky mít nějakou část objektu pod lešením, ale každopádně provoz zůstává," dodal Holub.
Dvouletá obnova střechy a krovů na hradě, kapli a bývalém kastelánském křídle bude stát zhruba 37 milionů korun. Letos ve druhé polovině roku by mělo navíc začít odstraňování havarijního stavu západní hradební zdi a přilehlého bastionu, což si vyžádá dalších 35 milionů.