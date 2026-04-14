Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a široký tři metry oddělí cyklisty a bruslaře od motoristů. Naváže na již hotovou cyklostezku podél Žitavské ulice, která vede od Lidového domu směrem k hraničnímu přechodu do Polska, řekla ČTK mluvčí radnice Eva Jiříčková.
"Nová cyklostezka vede od kruhové křižovatky v Žitavské ulici až do areálu Kristýny k závorám na parkovišti Sever. Nyní budujeme část z celkově zhruba tříkilometrové trasy. Dosud se v tomto krátkém úseku cyklisté potkávali s automobilovou dopravou, to se teď změní a jejich cesta směrem do Polska bude vedena bezpečně mimo silnici. Zvlášť během letních víkendů je doprava v této lokalitě velmi intenzivní, protože na Kristýnu přijíždějí tisíce aut," doplnil starosta Pavel Farský (Hrádek potřebuje změny!).
Cyklostezka bude mít asfaltový povrch, aby ji mohli kromě cyklistů pohodlně využívat také bruslaři. "Rádi bychom, aby byla cyklostezka hotová do konce dubna, v současné době řešíme menší problémy s podložím, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že plánovaný termín dokončení stihneme," řekl Farský. Na projekt za 3,8 milionu korun získal Hrádek v přepočtu téměř dva miliony korun z Fondu malých projektů Turów, další milion přidal ze svého dotačního programu Liberecký kraj.
Jezero Kristýna u hranic s Německem a Polskem je oblíbeným cílem turistů, v letních měsících tam míří tisíce lidí nejen z Česka, ale i sousedních zemí. Nádrž o rozloze 14 hektarů s hloubkou až 28 metrů vznikla zatopením lignitového lomu, ve kterém se těžilo do konce 18. století. Kromě koupání láká Kristýna i vyznavače windsurfingu a jachtaře, je oblíbeným cílem pro procházky, je tam také in-line stezka a okolo jezera vede cyklostezka.