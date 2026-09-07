„Děti společně vyráběly adventní výzdobu a zpívaly vánoční písně. Prozkoumaly svět her i poznání v iQparku. Nechaly se provést princeznami po zámku Sychrov a objevovaly zákoutí zámku Lemberk i Sloních kamenů,“ přiblížila koordinátorka projektu a mezinárodní spolupráce Hedvika Zimmermannová.
Zároveň uvedla, že děti zažily třeba dvoudenní výlet do Sloupu v Čechách, kde ve skalním divadle předvedly svá vystoupení i prožily hru za pokladem skřítků.
„Polský partner pro děti připravil jarní velikonoční dílničku, kde nejen vyráběly a poznávaly velikonoční zvyky, ale i soutěžily a tancovaly. A taneční umění děti předvedly i na přehlídce předškolních skupin v Bogatynii,“ dodala.
Podle ní přinesl projekt nové zážitky nejen dětem, ale i zkušenosti a dovednosti učitelkám. „Zúčastnily se dvoudenního vzdělávacího workshopu ve Świeradówě-Zdróji, kde mimo jiné společně připravily podklady pro děti a vyzkoušely si v praxi pohybové aktivity pro děti,“ upřesnila Zimmermannová.
Další program bude na podzim
Projekt končí v září česko-polskou lekcí pro děti a učitele v Bogatynii. Učitelé mateřských škol připraví vzdělávací programy a děti si prakticky vyzkoušejí výuku ve vícejazyčné třídě.
Obdobné akce s různým tematickým zaměřením na Trojmezí organizují města Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatynia pět let. Projekt je spolufinancovaný z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, podpořeného z evropského programu Interreg Česko–Polsko.
„Na podzim se chystáme připravit další projekt, aby i letošní předškoláci mohli zažít, jak obohacující pro ně může být život v srdci Trojzemí,“ uzavřela Zimmermannová.