Hrádek nad Nisou řeší budoucnost skateparku Cihelna, provoz a zabezpečení

Budoucnost skateparku Cihelna, jeho údržbu, provoz a zabezpečení řeší radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Hledá cestu, jak areál zachovat pro sportovce a zajistit jeho bezpečné fungování. Do budoucna se nabízí také možnost proměnit areál v širší sportovní zázemí, zatím se ale jedná pouze o úvahy, nikoli o konkrétní projekt, nejprve je třeba vyřešit současné problémy s provozem a najít způsob, jak tam zajistit pravidelný dohled, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Eva Jiříčková. Jednou z možností je svěření sportoviště některému z místních klubů.
Současný systém počítá se správcem, který má na starosti mimo jiné odemykání a zamykání skateparku. V praxi se ale podle dosluhujícího místostarosty Jaroslava Poláčka (Hrádek potřebuje změny!) ukázalo, že samotné zpřístupnění prostoru bez dohledu nestačí. "Areál začaly využívat také skupiny mladých lidí, kteří tam nepřicházeli pouze sportovat. V zázemí se objevoval nepořádek a někteří návštěvníci tam podle zjištění města dokonce přespávali. Potřebujeme, aby tam byl někdo, kdo na provoz skutečně dohlédne," doplnil Poláček, podle kterého je problémem také poškozování objektu nebo vyřazování kamer z provozu.
Skatepark vznikl v jedné z budov v areálu bývalé cihelny, jeho výhodou je zastřešení, využívat je ho tak možné i za nepříznivého počasí. Potřebuje ale úpravy, aby sportoviště mohli využívat nejen vyznavači skateboardingu. Do prostoru stále častěji míří také jezdci na koloběžkách, jejich úzká kolečka ale vybavení ničí, dřevěné prvky se víc namáhají, praskají a vyžadují opakované opravy. Některé překážky by tak chtělo město nahradit odolnějšími betonovými. Vzniknout by podle Poláčka také mohl oddělený prostor pro začátečníky a menší děti, které potřebují bezpečné podmínky pro trénink.
"Dokázal bych si představit propojení všech sportovišť s areálem Cihelny, kde máme i singltrek, prostor pro běhání v terénu i procházky. Do budoucna bych tu rád viděl také svah pro sáňkování, volejbalové hřiště nebo třeba trať pro RC modely," řekl Poláček. V blízkosti Cihelny je i pump track, mohla by se tak stát místem, kam budou lidé chodit trávit volný čas společně. "Kdysi sem na sobotní nebo nedělní odpoledne chodily celé rodiny. Myslím, že celý tenhle prostor má stále velký potenciál," dodal místostarosta. Okolí skateparku je ale podle něj nejdřív třeba vyčistit.