Pod komínem roste moderní centrum, Hrádek dokončuje archiv i Dům sportu

„Na stavbách nikdy nejde úplně všechno podle plánu, ale termínově jsme na tom dobře. Poliklinika jde také podle harmonogramu a na jaře zahájíme výstavbu nového parku,“ upřesnil starosta Pavel Farský.
Dům sportu nabídne tělocvičnu pro kickbox, zrcadlový sál pro taneční aktivity, horolezeckou stěnu, tři sportovní kurty a posilovnu. Archiv a depozit městu zajistí dlouhodobě chybějící prostory pro dokumenty a archeologické nálezy. „Všechny možné písemnosti máme poskládané všude možně, protože se sem nevejdeme,“ podotkl Farský. Některé archiválie má město uschované v libereckém depozitu muzea.
Tyto dvě stavby by měly být otevřené od příštího roku. „V archivu budeme řešit dovybavení, nábytek a počítačovou techniku. Musíme ho vybavit i evidenčním systémem, abychom věděli, co kde máme a tak dále,“ přiblížil.
Poliklinika se stane centrem zdravotní péče. „Budou zde ordinovat praktičtí lékaři, ale chceme pro občany i specialisty jako oční, ortopedy a samozřejmě i zubaře. Nebude chybět ani rentgen a rádi bychom i CT,“ uvedl Jiří Palas, vedoucí městských investic.
Hlad po doktorech
Personální obsazenost zatím není kompletní. „Je hlad po doktorech, ale máme do příštího roku ještě čas. Pracujeme na tom, zubního lékaře máme obsazeného,“ upřesnil.
Revitalizace areálu zahrnuje také výstavbu komunikací a retenční nádrže. Park Bekon podle Farského propojí Horní náměstí se spodní částí města. V další etapě plánuje bytový dům a přestavbu bývalé ředitelské budovy na byty.
Jedním z náročnějších zásahů byla úprava základů komína. Když začali stavbaři dělat zemní práce pro Dům sportu a Archiv a depozit, zjistili, že komín se začíná naklánět. „Rozhodovali jsme se, jestli komín zachránit nebo zbourat,“ pověděl Farský.
|
Hrádek bourá zkrachovalou textilku, postaví místo ní centrum za půl miliardy
„Zasáhlo se do jeho přirozeného prostředí a on na to začal reagovat, tak jsme museli reagovat i my. Nakonec jsme se rozhodli, že to je přirozená a dlouhodobá dominanta našeho města a připomínka historie,“ dodal. Záchrana komína stála kolem osmi milionů korun. „Teď probíhá sanace dříku komína. Zvenku se očistí a naimpregnuje se zdivo, aby nedocházelo k jeho degradaci,“ upřesnil.
Podle Farského celkové náklady projektu vyjdou i s plánovaným parkem na přibližně 750 milionů korun. Město získalo na projekt celkem tři dotace. Podle vedoucí odboru dotací, rozvoje a kultury Jany Matouškové se jedná o dotaci ze Státního fondu podpory investic na Archiv, depozit a Dům sportu, Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí na novostavbu Polikliniky a Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na park a veřejný prostor.