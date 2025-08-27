V pátek na Bezdězu rozeskáče publikum se svojí show Ben Cristovao, večer bude patřit kapelám Divokej Bill či Dymytry. Sobotní program vyvrcholí rockovým nářezem legendy Kabát. Chybět nebudou rockeři s punkovou minulostí Wanastowi Vjecy, kteří si připravili exkluzivní hudební překvapení v podobě speciálního hosta – kapely Lucie. V sólové a akustické sestavě s trumpetistou se představí Richard Krajčo, publikum rozproudí i písničkář Tomáš Klus.
„Hrady CZ jsou tutovka, jsme nadšení, lidé jsou bezvadní,“ pochvaluje si atmosféru letošní hradní festivalové šňůry frontman kapely Divokej Bill Vašek Bláha.
A není sám. „Hrady CZ jsou jeden z nejlepších festivalů v České republice – mají výborný catering, dobré pivo, skvělé publikum a chovají se k nám jako rodina, navíc vše funguje perfektně technicky i produkčně,“ říká o festivalu Michal Pixa alias Pixiess z Visacího zámku.
Součástí programu je i letos tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. „Hrady a masky patří odjakživa k sobě – zahaluje je tajemství. Už ve středověku na hradech šlechta pořádala maškarní bály a na festivalu Hrady CZ v této tradici pokračujeme. Coby kurátor našich hradních karnevalů mohu potvrdit, že kvalita masek rok od roku stoupá,“ říká jeden z organizátorů festivalu Viktor Souček.
Se vstupenkou na festival na hrad zdarma
Pořadatelé spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky se sobotní festivalovou vstupenkou budou zdarma otevřené prohlídkové okruhy zříceniny hradu Bezděz, kterému se právem přezdívá Král hradů. Ikonická dominanta romantického Máchova kraje je od areálu festivalu dostupná pěšky příjemnou procházkou a nabízí krásný výhled nejen na Máchovo jezero.
Veškeré placení na festivalu bude letos probíhat výhradně formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky. Platit se bude pouze přes náramek s čipem, který se stane zároveň vstupenkou. Kredit si je možné dobít online ještě před akcí přes mobilní aplikaci NFCtron.
A jak je to letos s ubytováním? Nejvyšší komfort nabízí VIP kemp Plus v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami. Využít lze i klasické stanové městečko zdarma. Lístky na festival lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.
Program festivalu Hrady CZ na Bezdězu:
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Highland
18:15 - 19:15 Ben Cristovao
20:15 - 21:15 Dymytry
22:45 - 00:00 Divokej Bill
NFCtron – Mastercard Stage
17:00 - 18:00 Visací zámek
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Marpo
Sobota
10:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Richard Krajčo
14:30 - 15:30 Tomáš Klus
17:00 - 18:00 Henych 666
19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy
22:00 - 23:15 Kabát
NFCtron – Mastercard Stage
11:00 - 11:45 Doctor Victor
13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj
15:45 - 16:45 Grey256
18:15 - 19:15 Pam Rabbit
20:45 - 21:45 Gaia Mesiah
1. září 2024