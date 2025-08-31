Kabát v záři ohňů i Wanastovky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Jan Pešek
  9:32
Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na scéně.

Poslední prázdninový víkend, poslední zastávka festivalu Hrady CZ. Louka pod Bezdězem hostila už tradiční zakončení putovní přehlídky české hudební scény.

Mezi hlavní hvězdy pátečního večera patřily kapely Divokej Bill a Dymytry. „Poslední Hrady, poslední pecka, poslední bordel,“ hecoval fanoušky frontman Dymytry Václav Noid Bárta.

Skupina Lucie na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (30. srpna 2025)
Pepa Vojtek se skupinou Kabát na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (30. srpna 2025)
Kapela Dymytry na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)
Marpo na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)
Kapela Divokej Bill na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)
O odpolední show se postaral Ben Cristovao, který v červnu vyprodal pražský stadion Eden. Na Hradech CZ si pochvaloval pestré složení publika.

„Oceňuji, že na nás přijdete, i když posloucháte něco jiného. Vidím tady týpky s rockovejma tričkama, respekt pro vás. Taky vidím týpky, co nosej jiný týpky na ramenou. To ještě před deseti lety nebylo úplně běžný. Evidentně se někam posouváme,“ glosoval někdejší účastník SuperStar a připomněl rok 2020, kdy svět paralyzovala pandemie koronaviru.

„Tenhle song jsem napsal během ‚corči‘ – pamatujete si někdo ‚coronu‘? Je fajn, abychom si uvědomili, jak je krásný, že tady můžeme být v takovém počtu a že nám žádnej politik nemůže říct, co můžeme nebo nesmíme dělat,“ svěřil se publiku a spustil píseň Šílený.

Dojímal se i rapper Marpo, další z pátečních interpretů. „Za život jsem odehrál asi dva a půl tisíce koncertů. Párkrát jsem vnitřně vyhořel, ale nikdy mě to nepřestalo bavit. Protože stoupnout si před vás a hrát, je prostě nejhezčí pocit na světě. Samozřejmě kromě narození dětí a těchto věcí. Je to fakt hrozně krásný a chtěl bych vám za to poděkovat. Je to úžasnej pocit. Mockrát díky,“ těšilo Marpa, který se v poslední době zaměřuje na žánr country.

Klus improvizoval, Wanastowky přivedly Lucii

Sobota nabídla například písničkáře Tomáše Kluse, který se nebál sejít z pódia a zazpívat fanouškům přímo v hledišti.

Večerní program opět patřil kapelám hrajícím tvrdší muziku. Mocným lokem whisky odstartoval show kapely Wanastowi Vjecy frontman Robert Kodym. Fanoušci se dočkali hitů jako Tak mi to teda nandey, Slečna Anna je za vodou nebo Otevřená zlomenina srdečního svalu. Po první vlně písní Kodym – stejně jako loni – hodil mezi diváky svou kytaru.

S Lucií jsem si splnil dětský sen. Ale každá sranda jednou končí, říká Koller

„Ten, kdo ji chytil, má teď povinnost založit rockovou kapelu,“ nařídil šťastlivci z publika a na pódiu přivítal své kolegy z kapely Lucie, která letos slaví 40 let na scéně. Už ale bez Davida Kollera, který poslední koncert s Lucií odehrál před rokem právě na Bezdězu.

„Hrady CZ letos slaví 20 let a dvakrát tolik slaví Lucie. To je sakra hodně let! Já si pokorně oslavím svůj první rok,“ představil se návštěvníkům Viktor Dyk, nový zpěvák kapely, se kterou vzápětí zapěl dvě nové písničky.

O definitivní tečku za festivalem a celým létem se postarali Kabáti v čele s Josefem Vojtkem, jehož zpěv několikrát doprovodily šlehající plameny.

