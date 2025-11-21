Hraničářský workshop v muzeu

Sobotní program nabídne sérii přednášek, které přiblíží vznik a vývoj panských, lesních i dalších hranic.
V neděli pak pro účastníky proběhne tematický výlet.
Vstupné je dobrovolné.
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...
Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...
Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...
Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...
Předvánoční směr už pomalu začínají nabírat akce, které můžete o víkendu navštívit v Moravskoslezském kraji.
Opilého řidiče zajistili během své noční hlídky mostečtí policisté.
Na Horním rybníku v teplické Zámecké zahradě začala stavba nového mola, hotové má být v létě příštího roku. Práce mají probíhat ve třech etapách.
Severočeské muzeum v Liberci zve v sobotu od 10 do 18 hodin na třetí ročník setkání nadšenců a zájemců o vše, co se týká hraničních kamenů, historických hranic a podobných témat.
Nejvyšším standardům medicíny 21. století nyní odpovídá onkologické oddělení Nemocnice Šumperk, které prodělalo nákladnou rekonstrukci za 25 milionů korun. Díky tomu pacienti ze severu kraje získali...
Atraktivní vánočně laděné plavby po řece Labi letos premiérově připravil Ústecký kraj. Historický kolesový parník bude v době od 27. listopadu do 21. prosince vyjíždět z Ústí do Litoměřic a Roudnice...
Opavští archiváři se pokoušejí rozluštit policejní telegramy. Text toho prvního tvoří dvaapadesát trojčíslí a několik německých slov. V červenci 1904 jej z Opavy odeslal slezský zemský prezident...
Maximální rychlost 20 kilometrů v hodině, zpoplatnění vjezdu, podpora cyklistických a pěších tras či změna parkovacího systému. To jsou návrhy na proměnu historického centra Znojma, které by měly...
Téměř čtyřicítka nových stromů a více než 250 keřů bude tento měsíc vysázeno v Lounech.
Drogu muž nabízel v prodával hlavně u sebe doma, stíhán je pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...
Eliška Filová Ellison má v NATO renomé odbornice na válečné simulace a bezpečnostní analýzu, aktuálně se též věnuje humanitární a rozvojové činnosti v zemích třetího světa.
Lidé mohou nominovat jednotlivce, kolektivy i trenéry. Návrhy lze podávat až do 15. prosince. Ocenění uděluje děčínská radnice.