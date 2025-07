Utnutý Habera, vtipkující Farna. Na Benátskou přišel rekordní počet lidí

Festival hostil i jediný český koncert slovenského Teamu v čele s Paľem Haberou nebo Zlatou slavici Ewu Farnou.

„Celková návštěvnost byla už před koncerty Ewy Farne a Paľa Habery s Teamem přes 40 tisíc lidí, což byl loňský rekord. Ještě nemáme všechno započteno, ale už nyní to je desetiprocentní nárůst oproti loňsku,“ řekl spolumajitel festivalu Petr Pečený.

„Reakce lidí jsou nadšené, hodnotí to jako nejlepší ročník Benátské. Podařilo se dramaturgicky sestavit tak rozmanitý a přitom vybalancovaný program, že si bylo neustále co užívat. Čím dál víc se nám daří vyladit to tak, aby si tu opravdu každý přišel na své. A už nyní nás napadají další vylepšení a budeme muset zase zvětšovat areál a pódia,“ podotkl Pečený.

Letošní změny v areálu byly vidět už na první pohled. Po loňské kritice zvuku, který se často nesl z jednoho pódia na druhé, se menší scéna natočila jiným směrem. Pořadatelé také zajistili, aby se vystoupení obou scén nekryla. Bonusem bylo malé pódium na kopci nad areálem.

Zlatá deska pro Olympic

Čtvrteční program odstartoval písničkář Ivan Hlas, později zahrály kapely YoYo Band s Richardem Tesaříkem nebo Olympic. Skupina kolem Petra Jandy si během vystoupení převzala Zlatou desku za album Bombarďák. „Je to zázrak! I ve světě je naprosto neobvyklé, aby kapela, která hraje 63 let, dostala Zlatou desku,“ svěřil se Janda.

Hvězdou večera byla Liz Mitchell z někdejší populární skupiny Boney M. Diváky dostaly do varu hity jako Daddy Cool, Sunny nebo Rasputin.

Pátek se nesl v duchu tvrdé muziky. O zahájení programu se postarala skupina Dymytry, kterou následoval Visací zámek. Menší scéna hostila Alkehol, Dogu či Harlej. Závěr dne patřil britským Eurythmics, byť do poslední chvíle nebylo jisté, zda se koncert uskuteční.

Hudebník Dave Stewart musel vyhledat lékařskou pomoc v liberecké nemocnici, kde nakonec strávil půl dne. „Když jsem se ráno probudil, měl jsem naběhlou pravou uzlinu a bylo to velice bolestivé,“ vysvětlil zdravotní indispozici Stewart. „V nemocnici mi dělali scany a různá vyšetření, ale kapačky se steroidy nakonec zabraly,“ přiblížil hudebník, který stojí za hity jako Sweet Dreams nebo Miracle of Love. Koncert se nakonec uskutečnil v plném rozsahu.

Sobotní program nabídl fanouškům Zlatou slavici Ewu Farnou a slovenskou hvězdu Paľa Haberu. Na menším pódiu se představili Calin, Stein27 nebo Yzomandias. Farna si kromě kapely přivezla i několik tanečníků a vokalistů. Písně pravidelně prokládala promluvami k publiku.

Zaujala ji například pouťová atrakce naproti pódiu, která zájemce vynesla několik desítek metrů nad zem. „Tam jsou reální lidi nahoře na tom? Já jsem si nevzala čočky, ale jsou tam lidi? Dobrý den, vy máte slušně nadhled. Ty kráso, tak to bych se úplně... Obdivuju vás. Štastný návrat na planetu Zemi vám přeju,“ glosovala.

O vrchol sobotního večera se postaral slovenská Team s Paľem Haberou, který v šusťákové bundě vypadal jako Liam Gallagher z kapely Oasis.

S blížícím se koncem vystoupení přibývalo hitů, ale na ten možná největší – Reklamu na tichu – nedošlo, protože Habera už přetahoval. I přesto, že fanoušci společně s Haberou prosili pořadatele, zda by mohla zaznít ještě aspoň jedna píseň, jejich přání zůstalo nevyslyšeno.

Moderátoři, kteří přišli po koncertě uklidnit situaci, si tak vyslechli několikaminutový pískot. Zatímco někteří diváci odcházeli naštvaní, jiné uklidnil fakt, že když si po loňském roce pořadatelé vzali k srdci kritiku na zvuk, příští rok zajistí, aby se fanoušci dočkali všech svých přídavků.