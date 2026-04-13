Hudební festival Lípa Musica slaví 25 let, jubilejní ročník bude ve znamení ženy

Žena jako inspirace, tvůrkyně i interpretka - Mezinárodní hudební festival Lípa Musica vstupuje do svého 25. ročníku s podtitulem "Žena". Jubilejní program, který se uskuteční od 11. září do 2. listopadu, se zaměří na ženský princip v hudbě i širším společenském kontextu a nabídne pestrou přehlídku výrazných osobností domácí i světové scény, uvedla dnes u příležitosti představení programu festivalu jeho mluvčí Jitka Cidlinová.
Uměleckou garantkou letošního ročníku se stala flétnistka Jana Semerádová, která se podílela nejen na dramaturgii, ale vystoupí i v několika projektech. "Stát se uměleckým garantem festivalu Lípa Musica pro mne znamená nejen velkou čest, ale především čirou radost.," doplnila Semerádová. Právě ona zahájí festival 11. září v libereckém Divadle F. X. Šaldy spolu s italskou sopranistkou a královnou barokní opery Robertou Mameli v programu Il Canto Amoroso.
Festival se letos obrací k tématu žen v hudbě, které byly dlouho vnímány spíše v pozadí. Hudba ale podle organizátorů "rozhodně není jen pánským klubem". "Ženy se na festivalu představí jako interpretky, autorky i hrdinky, ale stejně tak se v programu objeví i mužský prvek a ženy jako zdroj inspirace," uvedl ředitel festivalu Martin Prokeš. Na festivalu se tak představí třeba cimbalistka Zuzana Lapčíková, zpěvačka Marie Puttnerová nebo skladatelka Beata Hlavenková.
Mezzosopranistka Bella Adamova uvede tematický recitál "Za všechno může Eva!", který reflektuje různé podoby ženského osudu a zkušenosti. Chybět nebudou podle Cidlinové ani velká zahraniční jména, jako je britský vokální ansámbl VOCES8 nebo izraelský kontrabasista Avishai Cohen. Festival nabídne i světovou premiéru skladby "Přímluvy" Lukáše Janaty, která propojí hudbu s krajinou Lužických hor a tématy exilu, víry i paměti krajiny.
Mezinárodní hudební festival Lípa Musica začínal v roce 2000 jako přehlídka duchovní hudby s pěti koncerty, postupně se rozšířil i do sousedních regionů, pravidelně tak oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízkého saského příhraničí. Letos nabídne dvě desítky koncertů, tím prvním bude už tradiční Letní prolog pod hvězdami v kulisách zříceniny hradu a kláštera Oybin v Německu, kde se se svým programem představí 26. června česká varhanice Katta.